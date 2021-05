La Junta Local de Seguretat de Castelló d'Empúries, celebrada aquest dimecres 26 de maig, ha fet balanç del darrer any, tenint en compte que encara ens trobem en situació de pandèmia, és a dir, que totes les dades estan subjectes a aquesta situació d’excepcionalitat.

La trobada és presidida per l’alcalde Salvi Güell i amb assistència del director dels Serveis Territorials d’Interior de la Generalitat de Catalunya a Girona, Albert Ballesta, i diversos membres dels cossos i forces de seguretat: Mossos d’Esquadra, Mossos d’Esquadra de Trànsit, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Àrea Bàsica CAR i Policia Local.

Les dades que es van aportar des de Mossos d’Esquadra informen d’una disminució dels fets delictius del 16 %, respecte l’any anterior. Del total dels fets delictius el 36% han estat furts i el 26% robatoris amb força, pel que s’està preparant un pla de xoc. Els robatoris amb violència (de baixa intensitat) han disminuït en un 19%. Pel que fa a incidències de seguretat ciutadana cal destacar les discussions veïnals en les que ha hagut d’intervenir tant la Policia Local com el cos de Mossos d’Esquadra. De les ocupacions oficials que s’han registrat, 51 en total, 21 han estat desallotjades. S’ha de destacar la disminució dels sinistres de trànsit a causa de menys circulació. La violència de gènere tant el 2020 com el 2021 ha augmentat. El 2020 hi van haver 35 casos i, aquest 2021, ja se n’han registrat 27. Aquesta per tant, és una de les tipologies de violències que més ha augmentat.

De les dades aportades per la Policia Local, els serveis de seguretat ciutadana més nombrosos han estat els relatius al trànsit amb 402 intervencions. Dels atestats en total 159, 49 han estat de pèrdues i s’han recuperat 9 vehicles robats, la majoria provinents de França. Pel que fa a atestats relacionats amb la pandèmia, s’han aixecat 38 actes a establiments comercials i 204 actes a persones. Del servei de grua s’han portat a terme154 retirades de vehicles, 90 paranys i 812 intervencions en serveis assistencials (acompanyaments a ambulàncies, vehicles avariats, serveis d’ajut gent gran). En quant a la col·laboració amb altres policies ha estat amb els Mossos d’Esquadra amb qui més s’ha col·laborat.

La Policia de Medi Ambient ha fet 229 serveis sobretot amb intervencions amb gossos de les quals 245 s’han portat a terme a la platja de la Rubina i 60 a la platja d’Empuriabrava.

En quant a la Guàrdia Civil, les seves actuacions han disminuït en un 30% relacionades sobretot amb tràfic de droga, controls sanitaris i control de drons.

De la Policia Nacional, que s’encarrega bàsicament d’expedició de documents, també de tràfic de drogues, estafes per internet i expulsió d’estrangers, no s’han de destacar incidències, a causa també de la situació de pandèmia

Els Agents rurals han fet aproximadament unes 1.000 actuacions al nostre municipi.

Per últim es va informar de l’elaboració d’un pla redactat de forma conjunta entre les diferents forces de seguretat per tal d’afrontar el desconfinament total.