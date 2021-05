L’ens gestor de les infraestructures ferroviàries, Adif, té a punt la imminent reobertura de l’aparcament de la plaça de l’Estació de Figueres, en desús des de fa gairebé sis anys. L’espai és propietat de l’Estat i s’ha adequat per poder donar servei a partir d’aquesta mateixa setmana, segons han informat fonts d’Adif. Paral·lelament, a pocs metres d’aquest pàrquing, l’Ajuntament de Figueres està realitzant treballs de millora de la vorera del carrer Rubaudonadeu. Aquesta millora consisteix a l’ampliació de l’espai per al pas de vianants i a la supressió dels aparcaments de zona blava que hi havia disposats en bateria.

Pel que fa al pàrquing d’Adif, obre les seves portes metàl·liques de dilluns a dissabte de les 5 i 20 del matí fins a les 11 de la nit, i els diumenges a partir de les 6 i 20 i també fins a les 11 de la nit, pensant en les persones que hi aparcaran els seus vehicles, principalment usuaris dels trens de Rodalies o Regional. S’ha fixat un preu de 0,02 cèntims d’euro per minut, però a aquells clients que hi romanguin un període total igual o inferior als 15 minuts no se’ls cobrarà res. Només s’activarà la tarificació quan l’estada de l’estacionament sigui superior als 15 minuts.

A l’entrada del pàrquing, s’hi ha instal·lat un rètol amb tota una sèrie de normes d’ús i funcionament, en què s’aconsella als propietaris dels vehicles que prenguin totes les mesures de seguretat quan aparquin, com no deixar objectes de valor a l’interior o tancar bé totes les portes del cotxe.