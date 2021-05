La comunitat educativa de l’escola Carme Guasch de Figueres ha acollit amb «satisfacció i prudència» l’anunci del Govern de la Generalitat que ha aprovat destinar 5,2 milions d’euros per a la construcció del centre, llargament reivindicat. «Tant per les famílies com pels representants de l’escola aquesta és una notícia fantàstica» amb la que esperen que es resolgui la situació de precarietat després de més de quinze anys d’estar en barracons, remarca el director del centre Albert Oliveres.

Per a fer-ho possible, el Departament d’Educació signarà un conveni amb l’Ajuntament de Figueres per a la construcció de l’edifici complert de l’Escola Carme Guasch del municipi. L’aportació d’Educació es durà a terme en tres anualitats: 1.566.000 euros per al 2023, 1.827.000 euros per al 2024 i 1.827.000 euros per al 2025. «Tenir l’escola és una gran fita, fins ara hem tingut molta paciència» indica el president de l’Ampa Narcís Fontdecaba, davant l’anunci d’aquest pas endavant.

Tot i la situació de precarietat que viu el centre, la comunitat educativa ha fet tots els esforços per anar-se adaptant a les dificultats, «una situació que amb la Covid hem vist més agreujada», ja que «hem hagut de demanar anar a un altre edifici per poder desdoblar les classes i complir la normativa al màxim».

A l’estar en barracons, les classes es feien petites i «ens vam posar en contacte amb l’ajuntament i el Departament d’Educació que ens va cedir la part de baix del Serveis Educatius de l’Alt Empordà. Fem una valoració molt positiva perquè ens ha permès descongestionar els grups». Tot i això al centre no queda cap aula lliure, assenyala el director. «No tenim aula de música, de ciència ni gimnàs, la diferència entre tenir una escola construïda i en barracons».

L’Ajuntament ja tenia un compromís i havia manifestat que un dels seus objectius era la construcció de la nova escola. L’alcaldessa de la ciutat Agnès Lladó considera que «una de les reivindicacions i deutes pendents de la ciutat és la construcció del nou centre escolar Carme Guasch». El govern va portar al ple de novembre de l’any passat el conveni amb Educació i preveia en aquell moment obrir l’escola el curs 2023-2024. «El pas oficial és el que s’ha fet ara des de la Generalitat i i sembla que s’ha complert el que havíem parlat» destaca el director del centre.

Molt bones notícies per a tota la comunitat educativa que ha mantingut una actitud de paciència al llarg dels darrers anys. «El missatge és d’alegria i prudència per part nostra mentre que els nens estan frisosos per tenir la nova escola» reitera l’Ampa, acostumada a «anar amb peus de plom perquè són ja molts anys». Finalment el fet que el centre es construeixi «al mateix lloc on estem ara és positiu per a nosaltres al marge que hi hagi tres escoles que estan una al costat una de l’altra perquè això no depèn de nosaltres» conclou la direcció de l’escola.