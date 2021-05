El grup municipal de Junts per Figueres s'ofereix a entrar al govern, ara en mans d'ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres. En vistes de la situació actual que pateix la ciutat "entenem que és un acte de responsabilitat política" i per això han acordat traslladar al govern de la ciutat "la proposta d’incorporar-nos al govern municipal per formar un equip ampli de 19 regidors al servei de Figueres". El grup ha fet pública avui la seva oferta després d'una trobada amb la premsa, per valorar els dos primers anys del govern quatripartit: El portaveu del grup municipal, Jordi Masquef considera que "és hora de deixar-nos de partidismes i deixar rivalitats polítiques per intentar arribar a acord. Entenem que en moments de debilitat i moments convulsos cal fermesa, responsabilitat i sobretot generositat i compromís".

Aquesta proposta en clau municipal, advoca per un govern ampli, on 8 regidors de l’oposició s’ofereixen a ajudar al govern amb l’única voluntat de treballar per Figueres i pactar els grans temes de ciutat que cal desencallar urgentment com són la seguretat, l’incivisme, la neteja i la reactivació social i econòmica. "Considerem que per la nostra experiència, podem ajudar a desencallar-los". Junts per Figueres s'ofereix sense condicions, sense demanar sous ni càrrecs, i per tant "assumim i compartim responsabilitats per acordar punts estratègics que porten al que ha de ser la reactivacio de la ciutat". Segons Masquef "està en mans decidir si aquests dos anys que queden de mandat tenim un govern de generositat i cohesió per la ciutat de Figueres o entrem en el temps de descompte d'un govern quatripartit que creiem que s'ha vist desbordat per les circumstàncies".

Masquef ha fet fa aquestes declaracions després de fer balanç dels dos primers anys de govern de ciutat i del seu paper a l'oposició. Junts per Figueres ha explicat que vol plantejar un full en blanc conjunt per intentar remar de comú acord per la ciutat de Figueres. "Per estar a l'oposició preferim sentir-nos útils, deixem de banda personalismes. És una oferta incondicional sempre que hi hagi un acord" i ha remarcat que la situació ha canviat radicalment, des del 2019, quan Junts per Figueres ja va llançar una proposta d'unir-se al govern el mes d'octubre del 2019 per fer fora el PSC i en resposta a la sentència del procés. "Ara estem en portes de sortir d'una pandèmia que ha deixat la ciutat en la situació actual i en un acte de responsabilitat entenem que hem de fer aquest oferiment l'acceptin o no l'acceptin. És un oferiment genuí, sincer i que destil·la responsabilitat i bona voluntat. Estem aquí per ajudar".

Masquef també ha assegurat que la tasca de l'oposició no és fàcil "perquè has d'intentar buscar el just equilibri entre controlar i fiscalitzar l'acció del govern i per altra banda intentar ser proactiu en les teves propostes. El sentiment general de la gent és que ens entenguem i treballem en pro de la ciutat". L'equip municipal farà arribar ara la proposta formalment a l'equip de govern. "Cal un canvi radical a la ciutat i cal ser conscient dels problemes, entre ells d'inseguretat i incivisme que hi ha, els podem lligar amb els problemes d'ocupació i habitatge que existeixen". També ha dit que "cal corresponsabilitat i cal que l'ajuntament intenti traçar el full de ruta del que serà la ciutat en els propers deu anys".

L'alcaldessa, Agnès Lladó, li ha respost que l'actual govern de la ciutat sempre està obert a escoltar però avisa que "cadascú ha de tenir clar quin és el seu rol".