De manera progressiva l‘Ajuntament de Figueres anirà substituint l’enllumenat públic exterior de la ciutat per una noves lluminàries: «Depèn de la zona es busca la il·luminació més eficient per aconseguir un estalvi important d’energia», destaca el vicealcalde Pere Casellas. Els treballs que es posen en marxa a principi de juny, a través de Fisersa, s’inclouen dins la partida de 800.000 euros destinada al projecte de la millora de l’enllumenat públic que es va licitar a finals de l’any passat i que es durà a terme al llarg d’aquest 2021 «per poder capgirar la llum a la nostra ciutat».

Aquesta primera inversió vindrà acompanyada de noves partides anuals fins a assolir la transformació de l’enllumenat a tota la ciutat: «El pressupost global que es requereix és d’uns sis milions d’euros per posar-ho tot al dia, perquè a mitja ciutat s’ha de canviar tot l’enllumenat ja que és un servei que s’ha anat abandonant. Tenim làmpades de vint anys enrere i una instal·lació de llum obsoleta a mitja ciutat». L’enllumenat és una de les mancances més grans de Figueres i amb aquesta primera inversió es vol donar prioritat als espais més foscos de la ciutat, per donar resposta a la sensació d’inseguretat que hi ha a algunes zones, sobretot per a les dones, com ara el passeig John Lennon o el carrer cap de Creus.

El regidor Pere Casellas ha indicat que totes les actuacions començaran aquest any, «tenint en compte primer els accessos a la ciutat, avingudes principals com la Rambla i i l’any que ve anirem per carrers més petits». La transformació de l’enllumenat s’inicia al juny i durant aquest any es preveuen veure canvis importants: «es farà per etapes, però el setembre ja serà visible un canvi substancial a la ciutat».

Des de l’1 de maig s’ha fet efectiva la municipalització del servei de l’enllumenat a través de Fisersa, fet que calculen que suposarà un estalvi de 230.000 euros a l’any.El servei el donava des del 2016 prorrogat Ecoserveis. Des de principis de maig, Fisersa s’ocupa del servei de manteniment de l’enllumenat públic.

Posaran leds a diferents carrers

La substitució de fonts de llum en mal estat o obsoletes contempla el canvi de de les lluminàries del saló central de la Rambla, per una lluminària idèntica però amb llums de leds. Es proposa la substitució de les lluminàries existents per lluminàries amb fonts de llum de led en els següents trams: avinguda Vilallonga, ronda Sud i un tram dels carrers Maria Àngels Anglada, Fages de Climent i Montserrat Vayreda fins a la rotonda de la carretera d’Olot.

El projecte de millora inclou una nova instal·lació d’enllumenat de la urbanització del Parc Bosc, al Passeig John Lennon i al carrer dels Caputxins. També se substituiran els últims punts de llum de mercuri a la ciutat, que son els del carrer Pep Ventura, per unes lluminàries de leds; es procedirà a la substitució de projectors dels passos de vianants i de la coberta de la plaça del Gra. S’actuarà als carrers González de Soto, l’avinguda Montserrat, el carrer de la Campinya, Parc de les Aigües i Cap de Creus.