Fa un parell de setmanes, va entrar en vigor la limitació de velocitat màxima permesa a les vies urbanes i travessies d’un sol carril a 30 quilòmetres per hora, en funció de les seves característiques, i la genèrica, de 50 per hora, només es manté a les vies de dos carrils o més per sentit. La velocitat màxima permesa a les vies urbanes i travessies d’un sol carril queda limitada a 30 quilòmetres per hora, en funció de les característiques. La normativa suposa una reducció respecte els 50 km/h, vigents a molts llocs.

A la gran majoria de carrers de la ciutat de Figueres, els vials d’un únic sentit de circulació passen a ser de 30 km/h, mentre que la velocitat màxima serà de 50 km/h a l’avinguda Salvador Dalí, ronda Sud, avinguda de Roses i carrer Empordà.

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries treballa en l’adaptació de les vies de circulació a la nova normativa. Als carrers del Centre Històric i de Castelló Nou passaran a incorporar la circulació a 30 km/h, excepte el tram de la carretera vella de Roses, entre la cruïlla de l’Institut de Castelló i el Papallonari, que mantindrà els 50 km/h. A Empuriabrava, les grans avingudes mantindran, també, la velocitat de 50 per hora. Aquestes són: República catalana, Tramuntana, Marinada, Xaloc, Llobregat, Migjorn i carrer de la Muga. La resta de vies passen a ser de 30 km/h. «Cada sector disposarà de la senyalització de 30 km. Paral·lelament –afegeix el govern municipal–, a la senyalització, es posarà en marxa el radar mòbil de la Policia Local com a nova mesura. Quan ja s’hagin posat totes les senyalitzacions, també es faran controls aleatoris».

A l’Escala, el regidor de Circulació, Robert Figueras, posa la Closa d’en Llop com a única via de dos carrils que s’ha deixat a 50 km/h. «La plaça de l’Ajuntament i la platja de les Barques, que són zones de vianants, queden a 20 km/h», afirma.

En municipis més reduïts, com Bàscara, l’alcalde, Narcís Saurina, manifesta que «de moment, cap ni un, de totes maneres tampoc hi tenim limitadors de velocitat a cap carrer».

La Policia Local ha adquirit un radar mòbil per fer controls

A la vila de Roses, la Policia Local ha aprofitat aquest canvi de la normativa de Circulació, que ha entrat en vigor recentment, per adquirir un radar mòbil, seguint la mateixa línia dels veïns de Castelló d’Empúries. D’aquesta manera, el consistori rosinc disposarà d’aquest radar per a realitzar controls aleatoris de velocitat a partir d’aquesta nova etapa que marca la normativa. Segons explica l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, a les principals vies de circulació del terme municipal, hi han col·locat reductors de velocitat, amb coixins berlinesos, per tal de reordenar algunes zones del municipi, pacificant el trànsit en els carrers de sentit únic.

En el cas de la Jonquera, a l’entrada del municipi, hi tenen un senyal de 20 km/h. «Al carrer Major, a l’alçada de l’ajuntament, hi tenim un radar informatiu de velocitat», afirma l’alcaldessa, Sònia Martínez.