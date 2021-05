L'estudi d'alternatives a Vacamorta ha posat en peu de guerra els municipis de Peralada, Cruïlles i Corçà, on es plantegen les tres opcions més idònies per traslladar-hi els més de 2,7 milions de tones de deixalles que hi ha al subsòl de l'abocador clausurat. L'alcalde de Peralada, Pere Torrent, diu que, d'entrada, la seva oposició és "total" i critica les formes: "Ens n'hem assabentat per la premsa". El de Cruïlles, Dani Encinas, afirma que construir un nou abocador "a 25 metres de l'actual, no té cap sentit" i diu que tenen la sensació que els estan "prenent el pèl". Una opinió que comparteix el de Corçà, Raül Yruela, que admet que han rebut la proposta amb "preocupació".

Encinas també creu que es tracta d'un nou intent per "no complir la sentència" que obliga a buidar i restaurar el paratge.Per això, ja ha avançat que en els propers dies ho comunicaran al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), "com a responsable de l'execució de la sentència, perquè actuï".

L'estudi d'alternatives encarregat per la Generalitat conclou que les dues argileres de Cruïlles i Corçà, a tocar de l'antic abocador de Vacamorta, i una antiga explotació minera de Peralada serien les ubicacions més idònies per traslladar-hi els residus. L'informe, al qual ha tingut accés l'ACN, considera que reuneixen els requisits perquè estan a menys de 80 quilòmetres de Vacamorta (una condició fixada per la Generalitat per construir el dipòsit, amb l'objectiu d'evitar que les deixalles hagin de recórrer grans distàncies), tenen capacitat per acollir "com a mínim més de 3 milions de metres cúbics" de deixalles i estan ben comunicats.

El document, però, ja ha aixecat polseguera entre els municipis afectats. I és que, tot i que es tracta d'un estudi, alguns d'ells, com Peralada, asseguren que ni tant sols sabien que el seu terme estava entre les alternatives estudiades. L'alcalde critica durament les "formes" amb què l'administració ho ha gestionat i ja ha avançat, que a l'espera de rebre informació, s'oposen al projecte.

En aquest sentit, alerta que en aquesta zona hi ha aqüífers i corredors biològics i que no tenen "cap garantia" que aquests residus no provocaran filtracions. "El Castor també havia de ser un dipòsit fantàstic", afirma Torrent. Amb tot, diu que quan tinguin la documentació els seus serveis tècnics i jurídics ho estudiaran però ja ha avançat que l'Ajuntament "no mourà ni un dit perquè es pugui fer". "I si ens ho imposen, veurem com respon la població", ha advertit.

La proposta plantejada al municipi s'ubicaria, segons l'estudi, en una antiga explotació coneguda com 'Los hermanos', amb una superfície de 7,6 hectàrees i que es troba aproximadament a uns 48 quilòmetres de distància de l'antic abocador. Torrent diu que també s'ubicaria a uns 500 metres en línia recta –tot i que a l'altra banda de l'N-260- de l'abocador de Pedret i Marzà. En relació a això, diu que els veïns de Peralada ja pateixen les conseqüències de tenir un abocador a tocar del seu terme: "No cal que en tinguem dos".

Les altres dues opcions que es consideren viables són dues argileres que, precisament, es troben just al costat d'on hi havia el dipòsit de Vacamorta. Els seus límits toquen amb els de l'antic abocador (clausurat per ordre judicial) i de fet, l'estudi recull que es troben a tan sols "25 metres" de distància.

Es coneixen amb els noms de 'Camp Calís' i 'Elena'. La primera argilera ocupa uns terrenys 8,7 hectàrees del terme municipal de Cruïlles; la segona, 10 hectàrees compreses entre aquest terme i el veí de Corçà.

L'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Dani Encinas, creu que la proposta de la Generalitat és un intent "flagrant" d'incomplir la sentència del TSJC. "No pot ser que per restaurar l'abocador es faci un altre abocador a tocar. Això suposaria tornar-ho a degradar i s'estaria incomplint la sentència", insisteix Encinas.

A més, diu que sembla que els estiguin "prenent el pèl" i que els veïns de la zona afectada estan "molt enfadats". "No té cap mena de sentit aquesta proposta", remarca.

L'alcalde de Corçà, l'altre municipi afectat, diu que la situació els "preocupa" i que els sembla "una mica de mal gust" aquesta opció. Yruela assegura que l'espai proposat està ubicat en unes zones humides "catalogades" i creu que el que s'hauria de fer és una proposta "diferent". "Si el buidatge és tan complicat, cal buscar alternatives eficients, no una solució a 25 metres i, apa, ja em complert la sentència".

Yruela també creu que tot fa pensar que no hi ha voluntat de complir la sentència . "Dona la sensació que volen que ens enfadem entre nosaltres i pressionem", afirma, tot afegint que la sentència "s'ha de complir".

Altres alternatives, descartades

L'estudi analitza fins a 241 espais de les comarques gironines –entre els quals, hi ha 32 argileres- però només n'acaba analitzant a fons cinc. A banda de les tres opcions que es consideren més factibles, l'estudi de Vilaseca Consultors encarregat per l'Agència de Residus, descarta les altres dues. En concret, el paratge Aliguer de les Llosses, que té 240 hectàrees i es troba a 71 quilòmetres de Vacamorta, i el de Can Xicot a Cornellà del Terri, que té 9,49 hectàrees i està situat a uns 29 quilòmetres del dipòsit clausurat. L'estudi, però, les acaba tombant pel seu "valor ecològic i de patrimoni natural".

Ara, després de rebre la diagnosi, la Generalitat haurà de moure fitxa i dir per quina de les opcions es decanta.

La setmana passada, el director de l'Agència de Residus, Josep Maria Tost, a qui el Departament de Territori va nomenar responsable del buidatge, es va reunir amb els alcaldes de la zona i les plataformes ecologistes per exposar-los les conclusions de l'estudi. Tant el CEPA com la Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC) ja han qualificat "d'escandalós, irresponsable i cínic" que es proposi traslladar els residus tan sols uns metres més enllà.