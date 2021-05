La Fundació Salut Empordà (FSE) informa que actualment els pacients ingressats per coronavirus a l'Hospital de Figueres són 10, quatre menys en comparació amb el darrer balanç. Segons les dades facilitades per la FSE, igual que la setmana pasada, aquesta tampoc s'ha produït cap defunció més per Covid-19 (es manté el total des de l'estiu en 114 defuncions) i hi ha dos sanitaris positius.

Des de l'1 de juliol els centres de la Fundació Salut Empordà han registrat 1.105 casos positius de coronavirus i s'han donat 999 altes hospitalàries.