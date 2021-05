El col·lectiu Platges Netes de Llançà ha dut a terme, aquest diumenge, la seva 44a acció mediambiental en el front de mar del municipi. Una vintena de voluntaris de diferents edats i procedències han treballat a les platges de Carboneres i Morer, on han recollit uns divuit quilograms de brossa.

Jesús Blanco, un dels membres del col·lectiu, destaca que aquesta quantitat de residus, molt inferior a la d’anteriors accions, els fa estar “molt contents, perquè hem recollit poca brossa, estem veient que la gent, o està més conscienciada que no hem d'embrutar el nostre entorn, o encara no ha sortit gaire i tot està més net. De totes maneres, nosaltres contents de continuar amb la nostra tasca de netejar el nostre paradís de la Mar d’Amunt i que el nostre esforç continuï amb la col·laboració desinteressada dels voluntaris”. En l’acció d’avui hi han pres part mitja dotzena de persones que han vingut a passar el cap de setmana a Llançà i que no han volgut perdre l’ocasió de participar en aquesta acció ambiental.

"Estem contents de continuar amb la nostra tasca de netejar el nostre paradís de la Mar d’Amunt". Jesús Blanco, membre de Platges Netes

La feina continuada de Platges Netes permet evitar que deixalles nocives com el plàstic o els residus que no són biodegradables vagin a parar a la mar o hi tornin en cas de temporal.