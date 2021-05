El passat dissabte 22 de maig, al vespre, van posar-se en marxa els actes de celebració del centenari de El Patronat de la Catequística, coneguda com «La Cate» pels figuerencs. Tot i la situació sanitària actual, els figuerencs han volgut commemorar l'entitat com es mereix. Des de l'entitat s'han mostrat contents per poder-ho celebrar tot i que "ho fa fent un repàs enrere, però també, i molt especialment, mirant cap al futur, cap al 101è aniversari, i els que vindran després." També han posat en relleu la importància de la seva història com a associació, dient que per ells actualment el que més els importa "és marcar el futur de l’entitat que va néixer amb criteris del segle XIX, que va viure i assumir els reptes del segle XX, i que ha aconseguit l’actualització en el primer quart del segle XXI”.

Malauradament, qualsevol celebració el 2021 porta un segell indefugible, el de la pandèmia del Coronavirus. La situació de pandèmia que vivim ha fet replantejar dates, qüestionar actes, reorganitzar estratègies, i plantejar solucions. Tanmateix l'entitat s'ha mostrat ferma amb la seva decisió: “No ens farà desdir de la celebració. Perquè no ens motiven els cent anys passats, sinó els cent futurs”, afegeix l'associació.

El mes de novembre de 1921 va prendre forma el "Patronato de la Catequística Parroquial", una associació vinculada a la parròquia, amb l’objectiu bàsic d’educar i formar des de la cultura i el lleure a nens i joves de la ciutat. Així va continuar lligada estretament als moments històrics de l’època, fins que una reforma dels estatuts la va convertir en una entitat de Dret Civil; aquest canvi ocorria el 1972, data que és la que figura legalment com la de la Fundació.

Segons ha explicat la Patronal, al mes de maig s'han celebrat els actes commemoratius d’aquest centenari que es preveu que durin aproximadament un any, per tal de celebrar també el cinquantenari de la ‘fundació’ de l’entitat tal com se la coneix actualment. ‘La Cate’ ha comptat també amb la col·laboració de l’entitat figuerenca «La Figa» a l’hora d’organitzar els esdeveniments per la integració d’un públic més jove. Els tres objectius de la celebració, doncs, serà donar a conèixer l'entitat, juntament amb la seva història, evolució i origen; obrir l'entitat a nous figuerencs i empordanesos i projectar la Catequística del futur.