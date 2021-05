La Rambla de Figueres ha sigut testimoni aquest dissabte al migdia d'una gran concentració de persones que reclamaven independència i expressaven el seu suport a les persones encausades pels talls de l'autopista AP-7 durant les diverses protestes que hi ha hagut per la "repressió" de l'Estat, amb tot un desplegament d'estelades i missatges de reivindicació.

A la concentració s'hi han pongut veure diverses cares conegudes com ara el vicepresident d'Omnium Cultural, Marcel Mauri, que ha advertit que tornaran a "omplir les places, fins que aquest país sigui lliure", o la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzié, que ha aprofitat l'ocasió per felicitar l'acord del JuntsxCat i ERC, però ha demanat que el nou executiu "estigui disposat a fer la independència" i ha assegurat que seran allà per "pressionar" perquè així sigui.

D'altra banda, per part de l'organització de la jornada, el president d'Omnium Cultural Alt Empordà, Eduard Cebrià, ha valorat molt positivament aquest acte reivindicatiu i ha recolzat la idea del seu president, Jordi Cuixart, que diu que "hem de tornar a prendre el carrer i hem de seguir sortint".

A l'acte també hi han participat dues de les persones encausades, Pepa Plana i Alicia Monterroso. Plana ha dit que la jornada "ha sigut un acte reivindicatiu, de coratge, de suport, que constata que realment no tenim consciència d'haver fet res mal fet, sinó al contrari. Manifestar-se és un dret, i haviem d'estar al lloc i al moment on haviem d'estar".