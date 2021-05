La caiguda d'un arbre sobre la catenària entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà va obligar a interrompre aquest divendres, 21 de maig, la circulació ferroviària a la tarda en aquest tram, per on passen els trens entre Portbou i Barcelona: la línia R1 de Rodalies i la RG1. A Flaçà es va mantenir la circulació per via única, amb alternança de pas. El tren que havia sortit de Barcelona Sants a les 18:16 hores i tenia l’arribada a Figueres 20:07 hores va ser un dels afectats. També el tren que surt de Figueres a les 20:26 hores i té l’arribada a Barcelona Sants a les 22:30 hores va circular amb molta demora.