El restaurant El Portal de la Gallarda, situat al nucli antic de Castelló d’Empúries i molt a prop de la basílica, ofereix les millors carns de la zona i el millor peix fresc de Roses. La seva cuina és tradicional mediterrània i de mercat. A més, els plats estan elaborats amb productes de proximitat en un entorn molt agradable, ja que el restaurant forma part del que era l’entrada a la ciutat fortificada de Castelló.

Com han viscut aquest període de confinament?

Bé, han sigut aquests dos períodes: un, l’any passat, el del març, al de finals de maig i, aquest darrer, des del 15 d’octubre fins fa poc. Amb l’experiència del primer, aquest segon cop, des del primer moment, vam oferir menjar per a emportar els caps de setmana. Tot i que no ha donat per treure’s un sou, sí que l’hem vist com a positiu, per no perdre el contacte amb els clients i poder anar cobrint les despeses mínimes de llum, aigua, impostos i no gaire res més. Han estat més de cinc mesos vivint amb la incertesa de quan podríem tornar a obrir i, un cop oberts, com aniria la cosa.

Han tingut bona acollida, en aquest retorn a l’activitat sense interrupcions?

Quan el govern va dir que es podia començar l’activitat, nosaltres no vam obrir el cap de setmana, de fet, fins a la setmana vinent, no començarem ja regularment i tornarem a obrir les nits dels caps de setmana. Ha estat una etapa, que esperem que ja s’acabi aviat, que, tot i que podem obrir, no hi ha prou públic per tornar a l’activitat habitual que portàvem, de treballar cada dia. Sí que es treballa bé els caps de setmana i que es veu moviment, però, durant la setmana, encara està molt fluix. Nosaltres tenim la gran sort que treballem amb un públic local, molt fidel i, sincerament, han estat el nostre gran suport.

Quins problemes els ha causat com a restauradores?

El greuge més important ha estat la incertesa de com i quan es podria retornar a l’activitat amb tot el que comporta, tenim personal que encara no s’ha incorporat a l’activitat, atès que no hi ha prou volum de treball. Com que no es generen prou ingressos, tampoc fas inversions que, en temps normals, s’haurien fet i tot és una roda.

Creuen que ha faltat autocrítica en el sector?

Sí, no hi ha hagut unes línies clares del que s’havia de fer i com havíem d’afrontar aquest període. Conscients que ni el mateix govern sabia què calia fer, ens hem sentit bastant desemparats a escala institucional.

Han reclamat a les institucions durant aquest període?

Nosaltres ens hem presentat a tots els ajuts que han sortit, però només hem pogut tenir accés a un, a tots els altres sempre hi ha hagut algun punt que ens han dit que no hi podíem optar. Bastant incomprensible.

Com es preveu aquesta nova etapa en vista a l’estiu?

Les perspectives sembla que seran bones, els indicadors apunten que serà un bon estiu i que es treballarà bé. En el nostre cas, si és com l’estiu passat, ja estarem contentes: hi va haver menys clients, però, els que van venir van valorar molt poder ser -hi; per tant, també, et fa plantejar noves fórmules de treball.

Com definirien aquesta nova etapa?

Amb il·lusió i esperances de poder tornar a una normalitat racional.