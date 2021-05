L'Ajuntament de l'Escala ha iniciat aquesta setmana els treballs per preparar les platges per a la temporada de bany. Màquines pesants s'encarreguen de redistribuir la sorra i deixar a punt les platges. Segons fonts municipals, aquests treballs es fan coincidint amb aquesta època de l'any en previsió d'unes bones temperatures, que propicien l'interès de vilatans i visitants per gaudir d'un bany al mar. La funció de les màquines consisteix a igualar i estabilitzar el terreny.

Els mesos de tardor-hivern, la sorra es va acumulant a la part de darrera de la platja amb les ventades i, per això, es posen unes xarxes, perquè no es desplaci. A finals de la primavera, es treuen les xarxes i s’estén la sorra.