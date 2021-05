La Fundació Salut Empordà (FSE) participa aquest 2021 en 52 treballs de recerca mèdica, 23 dels quals els ha impulsat la mateixa entitat. En dos més, la iniciativa és compartida amb un altre centre i, en la resta, la Fundació hi participa com a col·laborador. Des de l'ens alt-empordanès destaquen el fet que en els últims anys hi ha hagut un "increment significatiu" de la producció científica que desenvolupen els professionals de la FSE. Un bon exemple son els quinze treballs en actiu que tenia el 2014 i que aquest 2021 s'ha més que triplicat. Entre els estudis en els quals la Fundació és col·laboradora, tots son de centres de referència com l'hospital Trueta de Girona o la Vall d'Hebron, el Clínic o el Sant Pau de Barcelona.

Aquest interès pel camp de la investigació es va traduir el 2020 en 30 comunicacions, ponències i pòsters, 30 publicacions en revistes, capítols o parts d'un llibre, 58 activitats de recerca i quatre treballs de màster. A més, destaca que aquesta experiència investigadora també es reflecteix en els catorze professionals de la FSE que són professors associats a la Universitat de Girona.

L'aprovació i seguiment d'aquests estudis és una feina que es desenvolupa des de la Comissió de Recerca de la FSE. És un òrgan de participació, debat i consens, que actua com assessor de la Direcció de l’entitat i col·labora amb el departament d’Innovació i Recerca. Consta de 13 membres i les seves principals funcions són estimular, assessorar i canalitzar la recerca que es porta a terme en els centres de la Fundació.