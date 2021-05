En un acte senzill i, alhora, carregat de simbolisme, ERC Figueres ha fet entrega aquest dimarts 18 de maig dels guardons Figueres Republicana, els primers del que s’espera que esdevingui una tradició en l’àmbit republicà de la ciutat.

Els premiats han sigut Carme Daviu i Batlle, fundadora juntament amb el seu marit, el recentment desaparegut Jordi Riera, de l’entitat Triangle Blau, dedicada a recuperar la memòria dels deportats republicans empordanesos als camps d’extermini nazis i a difondre aquesta memòria a la població en general, però en especial a les escoles i instituts. També Atenea, Agrupació de Cultura del Casino Menestral Figuerenc, va resultar guardonada amb el Premi Especial del Jurat Figueres Republicana, per la seva tasca a favor de la cultura i el pensament, com a part essencial dels valors republicans.

Jordi Masmartí, president de la Secció Local d’ERC a Figueres, destaca que aquests premis són «completament republicans, ja que ha estat la ciutadania qui ha proposat les persones i entitats a guardonar, amb un total d’11 candidatures, la qual cosa representa un èxit. De les candidatures, ha estat el jurat qui n’ha fet la selecció de finalistes i, finalment, ha estat la militància qui ha decidit». L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, remarca que «pensar en Figueres és pensar en republicanisme, en noms com Abdó Terrades i Josep Puig Pujades, que ho van donar tot per difondre el republicanisme i fins i tot es van exiliar i van patir penes de presó per defensar els seus ideals. Ideals que avui també han d’incloure el feminisme i l’ecologia, entre altres». La consellera d’Agricultura en funcions, Teresa Jordà, present també a l’acte, va subratllar la importància de reconeixements com el Figueres Republicana, que posen en valor la feina de conciutadans i conciutadanes des de la mateixa ciutat.

Anna Maria Velaz, en nom d’Atenea, va agrair el guardó al·ludint també a l’eixamplament dels valors republicans i al fet que, en la fundació de l’Agrupació Atenea, només hi van ser presents homes, cosa que avui dia no passaria, i que «en temps de la República van passar per Atenea moltes conferenciants, escriptores i periodistes de gran categoria, com Carme Montoriol o Aurora Bertrana». Carme Daviu va dedicar el premi al seu espòs, Jordi Riera, traspassat recentment i es va referir al fet que «la feina de difusió que fem al Triangle Blau és perquè totes aquelles atrocitats que van passar als camps de concentració no es puguin repetir mai més».