Les pilones dels carrers de Figueres van desapareixent d’una manera progressiva per donar espai a unes voreres més àmplies i lliures d’obstacles. Només es deixen aquests elements de l’arquitectura urbana en aquelles zones on són necessaris per a la seguretat dels vianants, i es té molt en compte que totes les peces siguin iguals.

La gran majoria de les pilones que ara es van traient s’havien instal·lat, principalment, per evitar que els vehicles aparquessin sobre les voreres, però des de l’Ajuntament de Figueres informen que són innecessàries, si tothom compleix la regulació viària. L’equip de govern, que va presentar aquesta acció d’urbanisme com un dels projectes prioritaris del mandat, demana als conductors «sentit comú» i «respecte per la convivència» i que entenguin que no es pot envair amb el cotxe l’espai dels vianants. S’alerta els conductors que, en cas de saltar-se aquesta norma, la Guàrdia Urbana procedirà a sancionar els infractors.

De mica en mica, els operaris de Fisersa van traient una a una les pilones dels carrers. Fonts municipals expliquen que hi ha tres motius principals pels quals han apostat per tirar endavant aquesta mesura. La primera és per una qüestió estètica, tenint en compte que en un mateix carrer és fàcil trobar pilones de diferents mides, formes i dissenys, i, a més, se’n barregen de noves i de més antigues.

Per altra banda, d’acord amb els criteris als quals s’acull l’Ajuntament, les pilones sovint dificulten el pas de vianants que caminen portant un cotxet de criatura i també de persones amb discapacitat visual o de mobilitat. El tercer motiu té a veure amb el model de ciutat que ha pensat l’equip de govern per a Figueres, «que afavoreixi els vianants per sobre dels cotxes i que estigui d’acord amb la imatge de ciutats més modernes, on estèticament només hi ha pilones en aquells llocs en què, per seguretat, es consideren necessàries». També s’ha tingut en compte que l’existència d’aquests elements de ferro a la ciutat ha causat alguns problemes d’incivisme, com, per exemple, l’ús que en fan alguns propietaris de gossos quan s’hi aturen perquè la mascota faci pipí.

La idea del consistori és poder crear espai per a la instal·lació de papereres o bancs en aquells buits més amplis que es generin amb la retirada de les pilones.