El veïnat i la ciutadania que passeja per la plaça de l’1 d’Octubre (plaça de l’Institut) fa temps que es queixa de la deixadesa de la zona. En un moment era per la gent que viu al carrer i que utilitza el cobert de la plaça per refugiar-se del fred i la pluja. Ara fa unes setmanes que «les molèsties» provenen dels gossos considerats de races perilloses (PPP). La gent de la zona està convençuda que són els causants de la situació en què es troben els arbres de la plaça. Segons els jardiners i personal públic que vetlla pel manteniment de la zona, és una situació «que fa anys que es produeix». Estan segurs que les marques que hi ha als troncs són de «mossegades de gos», asseguren que ells mateixos han sigut testimonis i que «es pot veure com deixen solts aquests gossos per la plaça».

Els treballadors del verd urbà de Figueres diuen que han avisat més d’una vegada la Guàrdia Urbana. «Li vaig comunicar a l’encarregada i ells van donar l’avís a l’Ajuntament, un cop allà també vaig trucar a la Guàrdia Urbana quan vaig veure un gos sense lligar i sense morrió. Els agents van venir, li van demanar els papers i la noia va marxar», explica un treballador que prefereix no dir el seu nom. Narra el fet perquè li va «indignar» que no se la sancionés i que «em diguessin a mi que la denunciés». És una història de fa sis anys, però està segur que podria tornar-se a repetir ara.

Segons els jardiners, aquests tarongers afectats, que són una desena, no fa ni un mes que estan instal·lats, «els estan destruint i s’acabaran morint», lamenten.

Davant la gestió des de fa un any de la nova contracta (Unió Temporal d’Empreses Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL i Brócoli, SL), el treballador consultat fa referència a la «pèssima gestió» i el resultat obtingut. La plantilla creu que quan la gestió es feia amb Fisersa Ecoserveis (que també porta la neteja), era més «completa», ja que «ara va el jardiner per una banda i l’escombraire per una altra».

Això produeix, entre altres, la situació que hi ha a la plaça 1 d’Octubre. «Es poden comptar desenes d’excrements de gos i, a sobre, la culpa és dels jardiners i treballadors que no netegem», diuen. Resulta impossible mantenir-se fix en una mateixa zona, «hi ha unes rutes bestials per poder fer-ho tot, perquè estem curts de personal», alerten. A més, els sap greu que «el regidor» els truqui quan hi ha una queixa. «No comprenen que tenim un horari per passar per una plaça i que no podem estar tot el dia allà, la gent és tan incívica que l’única resposta que tenen és trucar els jardiners perquè netegin allò», manifesten.

«Aviat farà un any de Brócoli SL i les coses no s’estan fent bé»

La plantilla del verd urbà de Figueres denuncia unes males condicions laborals i una gestió «pèssima» per part de la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL (SIFU) i Brócoli, SL que ho gestiona des del juny de l’any passat.

En aquell moment, CCOO ja va alertar que «aquesta empresa no té capacitat de gestionar el manteniment del verd urbà d’una ciutat com Figueres» i un gairebé un any després, ho mantenen. «Tenim una sobrecàrrega de feina, no s’estan cobrint les baixes, les eines no són les adequades...», denuncien des del sindicat.

Lamenten que «aviat farà un any de Brócoli SLi les coses no s’estan fent bé». I alerten que la gestió tant administrativa com d’execució no és correcta, «estem a maig i encara s’està plantant quan s’hauria d’haver deixar de fer-ho a l’abril i s’està podant com si fóssim a l’hivern».

La plantilla creu que quan la gestió es feia amb Fisersa Ecoserveis (que també porta la neteja), era més «completa» ja que «ara va el jardiner per una banda i l’escombraire per una altra».

També denuncien que des que ha entrat la UTE, «no hi hagut cap nòmina que hagi sigut correcta».

Fa un parell de mesos va entrar una figura d’inspector de qualitat que avalua la feina de l’empresa. Els treballadors reconeixen que ja s’han posat «un parell de multes»però que prefereixen esperar l’evolució per valorar-ho perquè «sembla que sigui culpa dels treballadors».