El Govern de la Generalitat ha aprovat avui destinar 5,2 milions d’euros per a la construcció de la nova Escola Carme Guasch de Figueres. Per a fer-ho possible, el Departament d’Educació signarà un conveni amb l’Ajuntament de Figueres per a la construcció de l’edifici complert de l’Escola Carme Guasch del municipi.

L’escola, que des de fa 15 anys que està en mòduls prefabricats, ha estat llargament reivindicat per la comunitat educativa. El nou edifici permetrà l’escolarització d’educació infantil i primària, amb 2 línies. Els mòduls ja havien estat anteriorment utilitzats per l’Institut Olivar Gran, i des del 2006 van ser ocupats per l’Escola Carme Guasch.

L’aprovació de la inversió econòmica de 5.220.000 euros serà per a la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Figueres. L’aportació d’Educació es durà a terme en tres anualitats: 1.566.000 euros per al 2023, 1.827.000 euros per al 2024 i 1.827.000 euros per al 2025.

Un total de 30 milions d’euros a Catalunya

Aquesta actuació s’inclou en la inversió que el Govern ha aprovat avui d’un total de 30.189.000 euros a la millora, ampliació o construcció de diversos centres educatius arreu de Catalunya. Per a fer-ho possible, se signaran convenis de col·laboració entre el Departament d’Educació i 9 ajuntaments de diferents territoris. Uns convenis que suposarà la coresponsabilització entre les administracions locals i el Departament per a la inversió econòmica en les obres dels centres.