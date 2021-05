El Consell de la Gent Gran de l'Alt Empordà ha creat un grup de WhatsApp per promoure l'envelliment actiu i estar informat sobre les accions que es tracten des d'aquest organisme. La iniciativa té com a lema Informa't. No et quedis fora! Cada persona interessada a formar part d'aquest grup de WhatsApp, pot fer-ho trucant a l'ajuntament del municipi on resideixi. També s'hi poden unir familiars de gent gran.