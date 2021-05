La corporació municipal de Figueres ha tirat endavant, de forma unànime, una moció que compromet el govern a adequar la senyalització viària de la ciutat a les persones afectades amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). La principal acció és la de pintar pictogrames als passos de vianants, un element que els facilita la comunicació.

L'Associació TEA Alt Empordà celebra l'aprovació de la moció i reconeix que els pictogrames són una «eina útil». Tenen clar que agraeixen qualsevol proposta, «vingui del color polític que vingui», però lamenten haver-se assabentat de l'aprovació d'aquesta moció per part d'aquest Setmanari i no del grup que la va impulsar (Ciutadans) o del mateix govern.

«Ens agradaria que, des dels grups municipals, abans de fer una moció es consultessin les necessitats de les famílies», diuen des de la junta directiva de l'entitat. Si bé, l'adequació de la senyalització és «ben rebuda», no consideren que sigui una «acció prioritària o que per si sola generi una millora significativa en la qualitat de vida de les famílies amb nenes i nens TEA», declaren.

Des de l'associació creuen que la millor manera d'actuar respecte a aquesta situació, és amb una planificació a mitjà i llarg termini i, sobretot, al costat de les famílies afectades, «amb una definició clara de les necessitats a cobrir, i un pla de desenvolupament d'aquestes accions que pensi en les diferents àrees on les famílies necessiten suport», expliquen.

TEA Alt Empordà va realitzar l'any passat una enquesta interna a famílies que tenen fills i filles amb TEA per tenir un coneixement previ de les necessitats i demandes. D'aquesta, en la qual van participar unes 40 famílies, van extreure que els seus reclams principals eren: fer formacions a les famílies; fomentar els grups d'ajuda mútua i la interacció entre família, escola i terapeutes; facilitar informació sobre ajudes i beneficis; i la sensibilització tant a les escoles ordinàries com a la societat en general sobre el trastorn. És per això que argumenten que la moció deixa moltes accions pendents, «creiem que abans d'actuar s'ha d'anar a les famílies a veure què necessiten per enfocar les accions cap a les necessitats».