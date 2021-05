L'Ajuntament de Vilamalla tira endavant la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) en l'àmbit de l'antiga Escola d'Hostaleria per tal que la parcel·la que ocupava passi a estar al servei dels camioners. El fet que l'Escola d'Hostaleria es traslladés fa més d'una dècada a Figueres va portar les autoritats a reorientar els usos dels terrenys, tenint en compte on es troba, al sector Fitosanitari.

En el moment en què es va redactar el POUM, a la parcel·la, s'hi realitzaven les activitats d'escola d'Hostaleria i oficines i instal·lacions de control fitosanitari; per tant, el Pla urbanístic aprovat el 2008 va reconèixer com a activitat principal d'escola i, en conseqüència, va qualificar la parcel·la com a Equipament Docent.

L'Empresa SECFISA (Servicios Complementarios Fitosanitarios, S.A.), propietària de la parcel·la, va sol·licitar a l'Ajuntament la possibilitat de modificar la qualificació actual d'equipament públic escolar, ja que ara només s'hi realitzava una activitat d'oficines i laboratori de control fitosanitari.

El POUM de Vilamalla proposa reutilitzar l'edifici com a centre de negocis. L'edificabilitat proposada serà la superfície consolidada de 2.640 metres quadrats de sostre en planta baixa.

Actualment, la parcel·la, tot i estar qualificada d'equipament públic, no és de propietat pública, i l'Ajuntament no té «ni interès ni necessitat d'aquest equipament», perquè les necessitats docents ja estan cobertes.