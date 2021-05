Figueres ofereix aquest estiu més de 700 places per als casals d’estiu municipals, distribuïdes en el Casal de Lleure, Casal Esportiu i Casal de Cuina. Es repartiran entre diferents equipaments educatius de la ciutat en dos torns, el de juliol i el d’agost, per exemple, s’utilitzaran les escoles Anicet de Pagès, Maria Àngels Anglada, Josep Pallach, Sant Pau i Parc de les Aigües, amb una capacitat de 50 usuaris per torn.

Els casals esportius, dividits en dos campus tindran 100 places al juliol i 50 a l’agost, i s’ubicaran a la zona esportiva. Pel que fa al casal de cuina, es farà a les instal·lacions de l’escola d’Hostaleria, amb 40 places la primera quinzena de juliol i 40 places la segona.

Les preinscripcions s’obren aquest dimecres, 19 de maig i s’allarguen fins el 30 de maig, a www.figuereslleure.cat.

Distribució de places i casals

Hi ha dos torns, el primer de l’1 al 30 de juliol i el segon del 2 al 31 d’agost.

Casal de lleure

Per a nens i nenes de P3 a 6è de primària en horari de 9 a 13 hores amb possibilitat d’acollida matinal i de menjador opcional fins a les 15 hores.

Escola Maria Àngels Anglada

Escola Josep Pallach

Escola Anicet de Pagès

Escola Parc de les Aigües

Escola Sant Pau

Cada espai tindrà una capacitat de 50 places en cada torn.

Casal esportiu municipal

Per a nens i nenes de 1r a 6è de primària en horari de 9 a 13 h amb possibilitat d’acollida matinal de 8 a 9 hores i de servei de menjador opcional fins a les 15 hores.

Complex esportiu municipal (70 places al primer torn i 30 places al segon)

Campus esportiu municipal

Per a nois i noies de 1r i 2n d'ESO en horari de 9 a 13 hores amb possibilitat d’acollida matinal de 8 a 9 hores i de servei de menjador opcional fins a les 15 hores.

Complex esportiu municipal (30 places al primer torn i 20 places al segon)

Casal de Cuina (de 9 a 12 anys)