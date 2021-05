La Fundació Salut Empordà (FSE) informa que els pacients ingressats per coronavirus a l'Hospital de Figueres són 14, deu menys en comparació amb el darrer balanç. Segons les dades facilitades per la FSE, aquesta setmana no s'ha produït cap defunció més per Covid-19 (es manté el total des de l'estiu en 114 defuncions) i tan sols hi ha un sanitari positiu.

Des de l'1 de juliol els centres de la Fundació Salut Empordà han registrat 1097 casos positius de coronavirus i s'han donat 990 altes hospitalàries.