El Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de La Jonquera ha elaborat la «Guia per a la comunicació digital del comerç de la Jonquera», un nou recurs interactiu que el consistori jonquerenc posa a l’abast dels comerciants del municipi per promoure la dinamització del teixit comercial i animar-los a fer un pas endavant en el camí de la digitalització. «Volem acompanyar els comerciants en el procés de digitalització, oferint unes pautes per fer-ho amb seguretat, precisió i encert. Els entorns digitals obren la porta a nous públics i noves dinàmiques de venda. Cal aprofitar aquesta oportunitat per fer front al futur amb majors garanties d’èxit», explica la regidora de Promoció Econòmica, Lluïsa Macias.

La guia també vol ser una eina per a la resta d’empreses jonquerenques, ja que conté consells per a millorar la comunicació digital i endinsar-se en l’ús de les noves tecnologies des d’una perspectiva empresarial. Així doncs, el projecte acosta al teixit comercial i empresarial de la Jonquera eines claus com la missatgeria instantània, les xarxes socials, les pàgines webs, les newsletters, les botigues en línia, les videoconferències o les aplicacions mòbils. En aquest sentit, una de les singularitats de la guia és que es poden consultar podcasts que expliquen aquests recursos.

Aquesta guia es va presentar a través d'un acte el passat 13 de maig a la Sala de Plens de l'Ajuntament de la Jonquera. Els responsables del projecte van exposar les principals característiques d’aquest nou recurs i van donar alguns consells per a utilitzar-lo.