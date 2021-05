El Departament de Salut repetirà en els propers dies els cribratges amb PCR d’automostra nasal a Roses, amb l’objectiu de tallar cadenes de contagi de la Covid-19 entre persones asimptomàtiques. L’acció s’ha programat un cop transcorregudes dues setmanes des del primer cribratge amb autopresa, dut a terme els dies 5 i 6 del mes de maig, i que en va permetre recollir 1.298 mostres i detectar 23 positius. Les proves estan adreçades a persones d’entre 16 i 60 anys sense símptomes, que no hagin passat la Covid-19 en els últims tres mesos i sense la pauta de vacunació completa.

AJUNTAMENT DE ROSES

El cribratge es desenvoluparà de nou al Teatre Municipal, el dimecres 19, en horari de matí de 9h a 15h, i el dijous 20, en horari de tarda de 13h a 19h, on es podran recollir els kits per l’automostra que conté una bossa amb tancament hermètic “zip”, un escovilló, un tub on s’haurà de dipositar la mostra, una tovalloleta desinfectant i dues etiquetes. El procediment és senzill i el paquet s’entrega acompanyat d’una guia on es detalla pas a pas el procediment a seguir. També es poden consultar les indicacions en format vídeo a través dels codis QR que els participants trobaran al punt de cribratge.

La PCR es pot fer en el mateix moment o emportar-se-la a casa i lliurar-la posteriorment al mateix punt on s’ha recollit, tenint en compte que el temps màxim des de la presa de la mostra fins la seva entrega és de 30 minuts per raons de conservació.

Els participants en el cribratge rebran un SMS amb el resultat de la prova, que també podran consultar a La Meva Salut entre 48 i 72 hores posteriors des de la seva recollida. Si el resultat és positiu, se’ls contactarà des del Servei de Vigilància Epidemiològica per fer l’estudi de contactes i dictar l’aïllament pertinent.