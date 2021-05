La 2a edició dels Pressupostos Participatius de La Jonquera encara ja la seva fase final, consistent en la votació popular. En aquest sentit, del 10 al 23 de maig (ambdós inclosos) tots els veïns i veïnes majors de 16 anys empadronats al municipi podran fer ús del seu dret a vot i escollir les propostes que més els agradin d'entre les 15 que han esdevingut les finalistes del procés. La votació es durà a terme de forma telemàtica a través del web www.decidimlajonquera.cat i per tal de votar caldrà identificar-se amb el DNI, NIE o passaport i la data de naixement. Cada persona podrà escollir fins a un màxim de 3 propostes d'entre totes les que formaran part de la votació final. Atesa la situació sanitària, només es podrà votar de forma telemàtica. No obstant això, si algú té alguna dificultat o incidència en el procés de vot es pot posar en contacte amb l'Ajuntament de La Jonquera a través del correu electrònic ajuntament@lajonquera.cat.

Les propostes finalistes són el resultat del procés de participació ciutadana iniciat el passat mes de març, en què tots els veïns i les veïnes del municipi han tingut l'oportunitat d'enviar a l'Ajuntament idees de futur per a La Jonquera. En total, es van rebre 74 propostes, que posteriorment han passat per un filtrat a càrrec dels serveis tècnics municipals a fi de determinar quines complien amb els requisits establerts a l'inici del procés i quines no. Es pot consultar el llistat de propostes vàlides i desestimades en aquest enllaç. Com es veurà, el procés de filtrat ha desembocat en 15 propostes vàlides i 15 de desestimades. Totes les restants han estat fusionades amb altres propostes de qualsevol de les dues llistes degut a la seva semblança.

Des de l'Ajuntament de La Jonquera, es recorda que, per tal de ser vàlides, les propostes havien de complir amb els criteris següents:

No superar els 100.000€ de cost

Ser inversions de competència municipal

Adequar-se a la normativa vigent i no contradir altres plans o projectes aprovats

Ser projectes nous i no solapar-se amb altres projectes en curs

No comprometre exercicis futurs

Existia la previsió de realitzar un Fòrum Ciutadà de priorització de propostes per tal de dur a terme un segon filtrat en cas que el nombre total de propostes vàlides fos elevat, però finalment no ha estat necessari i poden passar a la votació final tots els projectes que han superat el filtrat tècnic.

Sònia Martínez, alcaldessa de La Jonquera, dona les gràcies als jonquerencs i jonquerenques "pel compromís i implicació demostrats durant la fase de recollida de propostes" i els convida a mobilitzar-se en la fase de votació "a fi de poder construir un ordre de prioritats que doni resposta real a les necessitats i preferències de la gent".