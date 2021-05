L'empresària hostalera Carme Hospital i Poch, el Grup Peralada, el Festival de Torroella de Montgrí i la cap de sala Elena Gascons i Díaz han estat els guardonats amb els premis G! honorífics d'enguany. Els premis G! de comunicació s'han concedit als treballs publicats i divulgats a la revista Der Feinschmecker, a la productora Mandarina i als blogs de viatges L'Oeil d'Eos i de Ràdio 5. Finalment, el premi en la categoria de recerca i investigació Yvette Barbaza s'ha concedit al projecte de recerca «Girona sabe a memoria».

Els premis G! de turisme de les comarques de Girona, organitzats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, han arribat a la quinzena edició. El lliurament dels premis tindrà ha tingut lloc als jardins del Museu d'Arqueologia de Catalunya - Empúries.

L'acte l'ha presidit Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i hi han participat el conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Ramon Tremosa , i l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, a més d'un reduït nombre d'autoritats, guardonats i representants del sector turístic gironí. L'esdeveniment ha estat patrocinat per CaixaBank.

Guardonats dels premis G! 2020 de turisme de les comarques gironines

Premis honorífics

XV Premi G! Josep Pujol i Aulí a la tasca professional, per a l'empresària Carme Hospital i Poch, en reconeixement de la seva llarga trajectòria professional, mantenint el lideratge dels seus establiments i fomentant el turisme de qualitat a la Costa Brava. Alhora, es distingeix també el seu compromís amb el sector de l'hostaleria, la cultura i l'esforç, i la seva contribució en la projecció de la marca Costa Brava a l'exterior.

XV Premi G! Xiquet Sabater al projecte empresarial, per al Grup Peralada, en reconeixement de l'excel·lent tasca desenvolupada com a grup empresari familiar amb presència en nombrosos sectors com l'hostaleria, l'oci, la cultura, la producció vitivinícola i la indústria, amb gairebé totes les activitats ubicades al voltant de la vila de Peralada.

IX Premi G! especial Jordi Comas i Matamala, per al Festival de Torroella de Montgrí, per haver-se convertit en un ambaixador de primer ordre a l'exterior de la nostra cultura i identitat, així com del nostre territori, en aquests quaranta anys de trajectòria.

VI Premi G! especial Juli Soler i Lobo, per a Elena Gascons i Díaz, en reconeixement de la seva trajectòria i experiència professional en l'àmbit de la restauració a les comarques gironines, portant a l'excel·lència l'ofici de cap de sala del Restaurant Tinars, i per la seva vocació de servei, cultura de l'esforç, dedicació i estima per la Costa Brava.

Premis de comunicació turística

XV Premi G! Climent Guitart Pascual de comunicació de les comarques gironines, en la categoria de mitjans impresos, dotat amb 5.000 euros, per al periodista Jakob Strobel Serra pel reportatge «Avantguarda amb història», publicat a la revista Der Feinschmecker, en reconeixement de la qualitat del text i de les fotografies, i per contribuir a la divulgació i la projecció de l'enogastronomia de la Costa Brava i el Pirineu de Girona.

XV Premi G! de comunicació de les comarques gironines, en la categoria de mitjans audiovisuals, dotat amb 5.000 euros, per a la productora Producciones Mandarina pel programa Viajeros Cuatro. España sin ir más lejos: Costa Brava, emès a Cuatro TV, en reconeixement de la qualitat i la diversitat de continguts, així com per l'audiència obtinguda, i per haver contribuït a la divulgació i la projecció dels atributs paisatgístics, culturals i turístics de la Costa Brava.

IX Premi G! de comunicació de les comarques gironines, en la categoria de mitjans digitals, dotat amb 3.000 euros, per al periodista Eloise Poulan per l'extens post «Roadtrip sur la Costa Brava - Entre lieux incontournables et confidentiels», publicat en el blog de viatges L'Oeil d'Eos, en reconeixement de l'extensió i la qualitat dels continguts i de les fotografies, i per contribuir a divulgar els atractius paisatgístics, culturals i gastronòmics de la Costa Brava.

VI Premi G! de comunicació de les comarques gironines, en la categoria de mitjans audiovisuals digitals, dotat amb 3.000 euros, per a la periodista Ángela Gonzalo del Moral pel treball publicat en el blog de RTVE Viajes y Turismo amb el títol «Valle de Núria, tradiciones y naturaleza», del programa Diez mil lugares para viajar con Ángela Gonzalo, en reconeixement de la qualitat del contingut i per contribuir a la difusió dels atractius paisatgístics, culturals í turístics del Pirineu de Girona.

Premi de recerca i investigació Yvette Barbaza

XI Premi G! de recerca Yvette Barbaza al millor treball de recerca, dotat amb 6.000 euros, per a Luisa Díaz Botero, pel seu projecte d'investigació «Girona sabe a memoria», en el qual es reconeix la memòria històrica de la demarcació a través de l'alimentació. L'objectiu general del projecte és posar en valor el menjar català durant la Guerra Civil espanyola i identificar la seva empremta en la identitat de la zona actualment. El projecte destacarà espais rellevants, documentarà el desenvolupament dels plats sorgits en l'època bèl·lica i en la postguerra, portarà a terme un taller de cocreació i realitzarà una proposta de productes turístics que hi estiguin relacionats.

Els premis G! de les comarques gironines són uns guardons de turisme que el Patronat de Turisme va crear el 2005 amb l'objectiu de reconèixer i premiar la trajectòria i la bona gestió empresarial dels professionals turístics gironins. Alhora, amb els premis de comunicació, també es vol estimular la difusió a l'exterior dels recursos i els atractius turístics de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, i, amb el premi de recerca, promoure el coneixement científic d'aquesta activitat aplicada a les comarques de Girona.

En el decurs de l'acte s'han lliurat els diplomes als guardonats amb els premis especials i, també, el nou trofeu escultòric Línies Geogràfiques, creat per Gareth Vilà, alumne de l'Escola d'Art d'Olot, als guardonats amb els premis honorífics de la present edició. La cerimònia comptarà amb l'actuació del grup d'havaneres Les Anxovetes.