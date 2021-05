L'Ajuntament de la Jonquera ha rebut recentment dues subvencions de la Diputació de Girona per impulsar noves actuacions municipals en l'àmbit de la transició energètica i l'acció climàtica. La primera ha estat per a l'elaboració del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) municipal, un document estratègic de planificació energètica i climàtica local.

El consistori jonquerenc comença ja a treballar en el projecte, que contindrà totes les accions que es portaran a terme en els propers anys per fer front al canvi climàtic i adaptar-se als seus efectes.

La segona subvenció donarà suport a l'Ajuntament amb el tractament de les dades de consum energètic municipal. L'objectiu és agrupar-les i poder-les publicar de forma homogènia al web municipal, als portals de difusió de dades en línia de la Diputació de Girona i en altres publicacions divulgatives de caràcter general o científic.

«Aquest acord és una acció que ens ajuda a avançar, alhora, en dos eixos de treball prioritaris per a l'Ajuntament: la transparència institucional i el foment de la sostenibilitat», explica l'alcaldessa Sònia Martínez. La publicació de les dades de consum energètic municipal vol ser un instrument clarament enfocat a fer pedagogia i a crear cultura de la racionalització energètica entre els veïns i les veïnes de La Jonquera, però també a seguir aprofundint en la voluntat de transparència informativa, un compromís que li ha valgut a l'Ajuntament de la Jonquera l'obtenció reiterada del Segell InfoParticipa durant els darrers anys.

Aquestes dues actuacions se sumaran a totes les accions que ve desenvolupant l'Ajuntament des de fa anys, amb el suport de la Diputació de Girona, per a la millora del medi ambient i la sostenibilitat.