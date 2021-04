Verònica Medina: «La situació sanitària ens ha fet canviar la metodologia de treball»

Regidora de Joventut i Esports de l'Ajuntament de Roses. Verònica Medina i Flores va néixer a la ciutat de Jesús María, a la província de Córdoba (Argentina). Fa 26 anys que viu a Roses i és professora de francès. El 2013, va entrar en política municipal, donant suport al nou projecte d'ERC.

La gran aspiració de Verònica Medina és poder desenvolupar una política diferent, de proximitat i de canvis positius. Sempre ha pensat que les persones que ocupen un càrrec electe han d'estar al costat de la gent, escoltant les seves inquietuds, preocupacions i necessitats per intentar revertir-les i tenir la voluntat de transformar-les.

Com s'ha desenvolupat la primera meitat d'aquest mandat municipal?

Està sent una experiència molt enriquidora, ja que no ha estat gens fàcil. Primer, van ser les pluges, després el temporal i, ara, la pandèmia, una situació que ningú s'esperava.

Pel que fa a les meves àrees, teníem previst fer moltes activitats, tant amb Joventut com amb Esports, i vam haver d'anul·lar-ho tot. La situació sanitària ocasionada per la Covid-19 ens ha fet canviar de metodologia de treball.

De quina manera?

Ens hem hagut d'adaptar per poder continuar fent la feina que l'administració requereix, perquè no ens podem aturar. Vam tirar endavant els casals d'estiu i activitats d'estiu per a joves el 2020, vam elaborar el Pla d'Abordatge de les Violències Sexuals i Lgtbifòbiques als espais d'Oci de Roses, vam redactar el Pla Local de Joventut 2020-2024, vam continuar amb els serveis d'Atenció a l'Adolescència, Servei de Treball Jove i Informació Juvenil, estem donant resposta a l'activitat esportiva per a la Gent Gran de Roses, i moltes altres tasques merament administratives que no es veuen, però que hi són, com és el cas de les subvencions que atorga l'Ajuntament als Clubs i Entitats Esportives del nostre municipi. Sense oblidar la Batalla de Galls que va tenir lloc el mes de març i que formava part de la programació del «Març de Paraules», organitzat per l'Àrea de Cultura.

Quina àrea li ha estat més fàcil?

Tant Joventut com Esports, perquè són àrees molt dinàmiques i creatives. M'agrada molt el contacte amb la gent i això fa que sigui una feina molt agraïda. També compto amb un gran equip humà i que és un element molt important per a crear inèrcies i poder desenvolupar activitats innovadores i demandes que ens arriben a les dues àrees.

Quin estiu es preveu, en matèria d'activitats juvenils?

Pel que fa a les activitats juvenils, tornarem a oferir l'Estiu Jove i l'Aventura Jove, ja que apostem pel lleure educatiu com a gran eina de transformació, de cohesió i de socialització.

Amb Esports, quins efectes ha generat la pandèmia aquest darrer any?

Malauradament, la pandèmia ha colpejat molt fort en tots els àmbits de la vida de les persones. En el cas d'Esports, ens hem hagut de reinventar avançant cap a les noves tecnologies per oferir activitats esportives des de casa, com és el cas de la gent gran de Roses. És molt important que la gent continuï fent esport i salut, perquè és de la millor manera que podem fer front a aquesta crisi sanitària causada per la Covid-19 i, òbviament, no podem abaixar els braços. Des de l'Àrea d'Esports, vam haver d'anul·lar activitats que teníem previstes, com el Campionat de Catalunya de Futbol Platja o la primera edició del MIC a Roses, però estem convençuts que el dia que es pugui fer ho gaudirem molt més.

Està ben dotat Roses d'instal·lacions esportives o què li falta?

Roses té unes instal·lacions esportives molt ben preparades i fem un seguiment constant pel que fa al seu manteniment. Tenim previst fer una reunió amb els joves que practiquen skate i patinet per conèixer de primera mà les seves necessitats i poder practicar aquest esport urbà de manera segura. Què li falta? Com a responsable d'aquesta àrea, veig clarament que l'esport al nostre municipi està creixent i, molt sovint, trobem que no tenim prou instal·lacions per donar resposta a totes les necessitats que ens fan arribar els clubs esportius. Tenir un altre pavelló ens donaria la possibilitat d'oferir un millor servei al gran ventall de pràctiques esportives que fan de Roses una vila amb una gran trajectòria esportiva i amb esportistes de gran qualitat. Però, de moment, tenim els esforços posats en el centre de BTT i la perspectiva de futur en la construcció d'un centre de tecnificació per a l'impuls dels esports de platja.