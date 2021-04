Les càpsules de cafè gastades tenen contenidor propi a l'Escala

L'Ajuntament de l'Escala, amb l'impuls de l'Oficina Tècnica per a la Transició Energètica i Emergència Climàtica (OTEC), ha signat un conveni amb l'empresa Nestlé per tal de fomentar la recollida selectiva i, en concret, per garantir el reciclatge de les càpsules de cafè.

De moment, a la deixalleria s'han instal·lat dos contenidors per recollir les càpsules de plàstic i d'alumini usades. També està previst que properament es disposi de contenidors de recollida a la zona de la plaça Catalunya, més propera al nucli urbà.

De forma períodica, Nestlé s'encarregarà de recollir les càpsules que s'hagin acumulat a l'Escala per tal que siguin reciclades.