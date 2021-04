La consellera Budó recull l'estat d'ànim dels pobles de la comarca

La consellera de la Presidència de la Generalitat i portaveu del Govern català, Meritxell Budó, va dur a terme, el dimecres passat, 21 d'abril, una visita territorial a l'Alt Empordà per conèixer les diferents obres del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 (PUOSC), concretament a Espolla, la Jonquera, Capmany i Llers. La jornada va començar a Espolla, on la consellera es va reunir, a l'ajuntament, amb l'alcalde, Carles Lagresa, i el delegat del Govern a Girona, Pere Vila.

«Estem contents que la consellera vingués a Espolla per veure les obres que s'estan executant. Li vaig assegurar que, dels anys 2011 al 2020, vam trobar a faltar el PUOSC, per als municipis més limitats, ja que aquesta és l'única solució que tenim per fer una obra grossa», va manifestar Lagresa. Posteriorment, Budó va visitar l'ajuntament de la Jonquera. El motiu de la visita va ser la supervisió, per part de les autoritats catalanes, de les obres que s'estan portant a terme als diversos municipis de la comarca dins del PUOSC.

«Les mesures són les que hi ha vigents, però va poder veure ella mateixa la repercussió del tancament de la frontera», afirmava l'alcaldessa jonquerenca, que alhora és la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

A Capmany, Budó, on va dinar, va visitar les obres que s'estan executant als carrers Vilarnadal, La Torre, Ponç de Capmany i Orient, finançades amb la subvenció del PUOSC, línia de petits municipis. «Estem molt honorats de la seva presència entre nosaltres a Capmany», va manifestar-li l'alcalde del municipi, Joan Fuentes. ?«Vam anar, també al Sindicat i a visitar l'Agrobodega», explica Fuentes, referint-se a les obres que està duent a terme el consistori que encapçala per establir al municipi de Capmany el centre d'interpretació de la vinya i el vi de l'Empordà.

A la tarda, Meritxell Budó es va reunir amb l'alcalde de Llers, Carles Fortiana, i després van visitar els carrers afectats per les obres subvencionades del PUOSC.

El desplaçament a la comarca de la consellera Meritxell Budó, amb el delegat de la Generalitat a Girona, el llançanenc Pere Vila, va ser benvingut pels alts càrrecs municipals dels pobles on va anar Budó la setmana passada. Arribant a la meitat d'aquest present mandat, els batlles destaquen l'avenç que s'ha realitzat amb l'increment de dotació pressupostària per a les obres als diversos municipis.