Investigadors científics reclamen planificació energètica abans d'acceptar el Parc Tramuntana

Un grup d'investigadors científics del CSIC, de la Universitat de Girona i de la Universitat de Barcelona han signat un manifest conjunt on exposen les seves preocupacions davant l'auge dels parcs eòlics marins en un mar com la Mediterrània. Tot i que defensen els beneficis "quantificables i potencialment beneficiosos per a lluitar contra l'emergència climàtica" dels parcs eòlics marins, mostren la seva preocupació pels riscos d'implementar aquests parcs eòlics "en una mar com la Mediterrània, ecològicament fràgil, diversa i subjecta a múltiples pressions humanes". Consideren que aquests "no han estat encara ben avaluats i, tenint en compte el principi de precaució, no hem d'ignorar-los".

Concretament, el parc eòlic marí Tramuntana els hi genera grans dubtes "i una extrema preocupació per l'impacte ambiental que podria tenir". Entre els punts més destacats, assenyalen les seves dimensions (fins a 36 aerogeneradors d'aproximadament 250 metres d'alçada); i la fragilitat ecològica de la zona d'implantació ja que el parc eòlic s'ubicaria en un espai rodejat de dues reserves marines, un Lloc d'Importància Comunitària (LIC), el "Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo", una Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i d'una àmplia zona Natura 2000 de la Badia de Roses, per on es desplegarien els cables del transport d'electricitat fins a l'estació terrestre.

A més, posen en dubte les qüestions tècniques respecte a l'energia produïda i les repercussions econòmiques, socials i culturals (més enllà de les arqueològiques) d'aquest tipus d'instal·lacions en relació a la pesca (inclosa l'artesanal), el turisme i la ciutadania en general.

Per tot això, el manifest es signa amb l'objectiu de reclamar a les administracions, una diagnosi prèvia i independent del que proposin les empreses sobre l'impacte ambiental, econòmic i social (incloent-hi l'impacte paisatgístic i cultural) d'aquest tipus d'instal·lacions amb àmplia participació del col·lectiu científic. Reivindiquen la màxima transparència i que no s'accepti a tràmit "cap projecte de parc eòlic marí (inclòs el parc eòlic "Tramuntana") fins que la planificació energètica amb criteris ambientals, econòmics i socials (inclòs els paisatgístics i culturals)".

Podeu llegir el manifest complet aquí.