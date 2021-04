Baixen a 31 els pacients ingressats per Covid-19 a l'Hospital de Figueres

L'Hospital de Figueres té, aquest dilluns 26 d'abril, 31 pacients ingressats per coronavirus i 1 professional positiu. Aquesta xifra és inferior a la de dilluns de la setmana passada, quan hi havia 45 pacients ingressats i 5 professionals infectats. Però s'han de sumar dues noves morts per Covid-19. Des de l'1 de juliol de 2020, els centres de la Fundació Salut Empordà han registrat 1.061 casos positius de coronavirus. S'han donat 931 altes hospitalàries i s'han produït 110 defuncions.

La Fundació Salut Empordà gestiona l'Hospital de Figueres, el Centre Sociosanitari Bernat Jaume, la Clínica Santa Creu de Figueres i l'ABS de l'Escala.