Armangué i Lorca recorden amb cordialitat, a Navata, la seva rivalitat política

La plaça de l'Era de l'Obra de Navata ha acollit, aquest diumenge, la presentació del llibre "Històries d'alcalde. Figueres, 1995-2007", escrit per Joan Armangué i editat per Gavarres. L'acte ha comptat amb la participació del batlle local Jaume Homs, l'editor Àngel Madrià i el també exalcalde figuerenc Marià Lorca. El periodista i director del Setmanari de l'Alt EMPORDÀ Santi Coll, ha estat l'encarregat de moderar la trobada, que ha comptat amb una quarantena d'assistents.

Lorca i Armangué han recordat, durant les seves intervencions, la dura oposició que va patir el govern de l'alcalde convergent, entre 1983 i 1995 per part del grup municipal socialista. Ambdós, però, ho han fet amb plena cordialitat i reconeixent que "la nostra relació és bona des de fa anys".

L'elecció de Navata com a escenari de la presentació no ha estat per casualitat, ja que Marià Lorca va néixer en aquest municipi el 1938, en plena Guerra Civil i Joan Armangué resideix en el poble, del qual n'és filla la seva dona Maria Àngels. Lorca ha explicat que "sempre he dit amb orgull que sóc fill de Navata". Armangué, per la seva part, ha reconegut haver-se "equivocat" en no haver anunciat que plegaria abans d'acabar el mandat de 2007, quan va patir un fort correctiu electoral.

L'acte ha acabat amb un sentit recordatori a la figura del pare blanc Joaquim Vallmajó, just un dia abans de l'aniversari de la seva mort violenta a Rwanda.

Entre les assistents també hi havia el vicepresident del Consell Comarcal, Josep Maria Bernils; l'alcalde de Lladó, Joaquim Tremoleda; l'exregidor i exconseller comarcal Josep Fernández; la presidenta de l'Institut d'Estudis Empordanesos, Anna Maria Puig i representants del GEES.