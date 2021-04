Una trentena de persones contra Vivotecnia a Figueres

Prop de trenta persones s'han concentrat dissabte 24 d'abril a les 12 del migdia a la plaça de l'Ajuntament de Figueres per protestar contra Vivotecnia, el laboratori madrileny que ha estat denunciat per maltractament animal fa poques setmanes.

Aquesta és una de les protestes que s'han dut a terme avui arreu de tot l'Estat Espanyol. En el cas de l'Alt Empordà, la protesta de Figueres és una iniciativa de SOS Mininus Figueres, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres que, com ha afirmat la regidora de Serveis Urbans, Espai Públic, Manteniment i Medi Ambient, Sònia Trilla, "té una consciència molt animalista". Amb això, l'Ajuntament ha considerat que calia donar suport a la causa i que "la finalitat d'aquesta concentració és que pugui servir d'alguna cosa per acabar aquestes pràctiques tan aberrants".

A part d'això, la regidora Trilla ha avançat novetats sobre la nova ordenança en àmbit local sobre maltractament animal. Es tracta d'una regulació que recull que s'hagi de donar una "mort prèvia amb condicions" als animals abans de posar fi a la seva vida. De moment, però, està a exposició pública.

Des de SOS Mininus, han valorat molt positivament aquesta concentració i han afirmat que seguiran lluitant per acabar amb el maltractament animal, ja que, com ha dit la seva representant Bibiana Buscató: "els animals donen la seva vida i el seu martiri per nosaltres, i creiem que això ja s'ha d'acabar".