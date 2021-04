El govern espanyol licita la conservació i explotació dels trams catalans de l'AP-2 i AP-7 a partir del setembre

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha tret a licitació sis contractes per a la conservació i explotació dels trams de l'AP-2 i AP-7 que el pròxim 31 d'agost revertiran a l'Estat després que hagin finalitzat les concessions. La licitació compta amb un pressupost de 119,4 MEUR. Concretament, inclouen actuacions als trams de 375 quilòmetres de l'AP-2 entre Saragossa i el Vendrell i a l'AP-7 entre Tarragona i La Jonquera. Cinc dels sectors licitats pertanyen a Catalunya i un a l'Aragó.

Els cinc sectors afectats a Catalunya són els trams entre La Jonquera i Vidreres (incloses les àrees de servei de La Jonquera, l'Empordà i Gironès); el tram de l'AP-2 i l'AP-7 incloses les àrees de servei del Penedès, Medol, Alt Camp i Montblanc; el tram lleidatà de l'AP-2 limítrof amb Osca i la demarcació de Tarragona (incloses les àrees de servei de Lleida i Garrigues) i dos sectors més a la demarcació de Barcelona.

Es tracta, per una banda, del tram entre el punt quilomètric 85 a Vidreres i el 147,22 (incloses les àrees de servei de La Selva, Montseny i Vallès); i de l'altra el tram entre el punt quilomètric 147,422 i el 207,269, incloent els carrils laterals de l'AP-7 a la B-30 i les àrees de servei de Bellaterra i Porta de Barcelona (AP-7).

A més, hi ha un sisè contracte de serveis per a la gestió del Centre de Gestió de la Vialitat i Operacions de carreteres de Granollers, que centralitza les comunicacions gestió del trànsit, incidències, manteniment i vialitat, així com la coordinació d'aquests cinc sectors.