Els promotors del parc eòlic marí engegaran la tramitació a l'estiu i asseguren que oferiran compensacions al territori

Els promotors del parc eòlic marí Tramuntana, projectat al golf de Roses, començaran la tramitació del projecte aquest estiu perquè sigui una realitat el 2026 i puguin optar als fons europeus Next Generation. El membre de l'equip directiu, Sergi Ametller, diu que, de moment, només s'ha presentat un document inicial de consulta a l'Estat i que tot apunta que "veuen bé" el projecte. En relació a la forta oposició que hi ha al territori, Ametller assegura que continuaran buscant el consens i oferiran compensacions a diversos sectors. Entre elles, bonificacions en les factures de la llum, una línia d'ajuts als negocis per generar energia fotovoltaica o "compensar" els pescadors en cas de descens de les captures.

Amb tot, però, ha insistit que l'impacte serà "mínim" i que la instal·lació podria convertir-se en un centre de referència a nivell mundial.