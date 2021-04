El PDeCAT demana a la ministra per la Transició Ecològica el "capteniment" pel parc eòlic marí de Roses

El diputat del PDeCAT al Congrés per Girona, Sergi Miquel, ha demanat aquest dijous una compareixença de la ministra per la Transició Ecològica, Teresa Ribera, per tal que expliqui el "capteniment" del ministeri sobre el projecte del parc eòlic marí a la badia de Roses. Miquel ha recordat que si el projecte tira endavant dependrà "en bona mesura" del posicionament que tingui Ribera sobre aquesta infraestructura. Per això vol que expliqui "amb llums i taquígrafs" els detalls del projecte en seu parlamentària. El diputat gironí ha recordat que el projecte "té un impacte claríssim sobre una part molt delicada del litoral gironí". A més, Sergi Miquel també ha registrat una bateria de preguntes sobre el projecte.