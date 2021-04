L'alcaldessa de La Jonquera trasllada a la consellera Budó la seva preocupació per la situació del comerç

La Jonquera ha rebut aquest dimecres 21 d'abril la visita de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Budó; del delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona, Pere Vila, i del director dels Serveis Territorials del Departament de la Presidència a Girona, Raül Morales. El motiu de la visita va ser la supervisió per part de les autoritats catalanes de les obres que s'estan portant a terme a la comarca de l'Alt Empordà dins del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

En aquest marc, l'alcaldessa Sònia Martínez va aprofitar la trobada per mostrar de primera mà a la consellera Budó i a la resta d'autoritats l'alarmant situació del municipi arran del tancament de la frontera amb França, així com els forts efectes econòmics de l'emergència sanitària derivada de la Covid-19. Durant el matí, l'alcaldessa Sònia Martínez, la consellera Meritxell Budó i la resta d'autoritats van passejar pel municipi, on van poder copsar el tancament de molts negocis locals, com ara supermercats, perfumeries, bars, etc.

«Hem volgut traslladar al Govern de la Generalitat de Catalunya la nostra gran preocupació per una situació que s'està tornant insostenible. A La Jonquera, els comerços viuen en més d'un 90% del client francès», explica l'alcaldessa Sònia Martínez. Posteriorment, es van apropar a la zona de la duana i El Portús, on van conversar amb Bruno Comas, president de l'Associació de Comerciants d'El Portús.