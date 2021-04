L'Ajuntament de Roses transformarà l'estètica del carrer Doctor Pi i Sunyer

El carrer Doctor Pi i Sunyer, en ple centre de Roses, transformarà la seva estètica amb la realització del nou projecte de reurbanització aprovat per l'Ajuntament. Les obres que s'hi duran a terme, que es preveu s'iniciïn després de la temporada d'estiu, embelliran i harmonitzaran aquest carrer comercial per on passegen un gran nombre de vianants, amb l'estètica dels carrers del casc antic que s'han anat renovant i condicionant al llarg dels darrers anys.

El carrer Pi i Sunyer forma part de la zona comercial i residencial del nucli urbà de Roses, amb un clar predomini de botigues i de locals de restauració situats en les plantes baixes d'edificis plurifamiliars. El tram de carrer inclòs en el projecte de reurbanització és el situat entre la plaça Catalunya i la rambla Ginjolers, amb una longitud de 125 metres i una amplada d'entre 8 i 9 metres.

En el projecte s'ha tingut en compte l'essència bàsicament comercial i el seu ús com a zona de passeig de vianants entre la rambla i el front de mar. Per emfatitzar aquest ús, la pavimentació es mantindrà a un sol nivell per donar prioritat al trànsit de vianants, tot i que fent-ho compatible amb la circulació rodada dels vehicles de càrrega i descàrrega que subministren durant certes hores al dia els establiments i comerços que es troben a peu de carrer.

Es milloraran també les diferents instal·lacions que presten els serveis bàsics al carrer. Així, se substituirà la xarxa d'aigua, se soterrarà el cablejat aeri de les instal·lacions d'electricitat i telefonia, es realitzarà l'obra civil per a les instal·lacions de telecomunicacions i es renovarà l'enllumenat públic amb llums de baix consum. Per últim, es construirà una nova xarxa de recollida d'aigües i s'instal·laran el mobiliari urbà i el reg per a les noves jardineres que dotaran de vegetació l'espai.

Amb aquestes obres, que es preveu s'iniciïn després de l'estiu i que tenen un pressupost de 297.000 €, es condicionarà un espai que havia quedat obsolet des de la seva anterior urbanització als anys 80, harmonitzant-lo així amb l'estètica i qualitat urbana de la resta de carrers adjacents del casc urbà que, des del carrer Nou fins al front de mar, s'han anat transformant al llarg dels darrers anys.