Montse Cufí: «Si sents que pertanys a alguna cosa, ho cuides: tot comença per estimar»

«Els figuerencs portem com enquistada una arrel de pessimisme i amb la pandèmia s'ha empitjorat», l'artista Montse Cufí (Figueres, 1978) feia temps que pensava com positivar els ànims i farta de sentir comentaris despectius de la ciutat, després d'un passeig pel centre, decideix que arriba el moment de fer alguna cosa. Quatre esbossos i neix: «M'encanta Figueres», un eslògan que ha tingut molt recorregut des de les poques hores d'existir.

Com va sorgir la idea?

Adaptant «I love NY» de Milton Glaser, el vaig enxarxar, actualitzant-lo i fent-lo nostre, amb un cor diferent, perquè el que ens diferencia els figuerencs és la manera d'estimar. La tipografia no importava gaire, perquè volia que tothom ho pogués fer sense necessitar-me.

Ha tingut molta repercussió a xarxes i l'interès de diversos negocis i de Comerç Figueres, t'esperaves l'èxit?

No, ho vaig fer com aquelles coses que faig perquè soc molt impulsiva. En dues hores d'haver-ho fet la gent ja va compartir-ho molt i vaig rebre correus de llocs com l'Hotel Travé i vaig pensar, «però què està passant»?

Per què creus que ha sigut?

Perquè és un concepte universal, que uneix les persones. És una cosa amb qui tothom s'hi pot sentir identificat, per mi això ha sigut la clau de l'èxit. I sobretot que fos molt fàcil i molt senzill i donar-ho a la gent perquè s'ho fessin seu. Si sents que pertanys a alguna cosa, ho cuides i ho valores, tot comença per estimar les coses.

L'Ajuntament de Figueres ha picat la porta?

Sí, he parlat amb l'Ester Marcos [regidora de Comerç] i em va preguntar què em semblava que demanessin pressupost per fer etiquetes, de diferents mides, per donar a la gent. També està previst que l'obra inspirada en «M'encanta Figueres» de l'artista d'Empuriabrava, Mònica Pampín, es pugui posar a l'Oficina de Turisme perquè la gent ho utilitzi com a photocall.

Quin és el següent pas?

Amb l'Associació de Veïns del Culubret hem pensat fer una acció per positivar el barri, perquè quan tu aportes bellesa, la brutícia se'n va. No és només material, sinó embellir el món i com que soc poeta, jo ho he de fer. Vull mostrar el concepte moral i solidari de: «Ei, no esteu sols, compteu amb nosaltres».