Amb el sentiment del mar arrelat a les venes

Pescadora d'arts menors. La jove Patrícia «Pat» Bros Pérez (Colera, 1987), llicenciada en INEFC –és professora d'educació física a l'institut Cendrassos de Figueres–, però també treballa de pescadora.

«Cada terra fa sa guerra», segons la dita del refranyer, i en el cas del sector costaner s'han vist moltes vivències dignes per explicar. La Patrícia Pat Bros, nascuda a Colera fa 34 anys, té moltes vivències per difondre. «A mi, em ve de família, perquè anava a pescar ja des de petita amb el meu pare, ell era patró i jo l'acompanyava. Aquest ofici –continua explicant– cada cop és més minoritari i la majoria de persones ho fan perquè ho han viscut a casa o ha sigut a escala familiar». Actualment, treballa de pescadora d'arts menors al Port de la Selva, a l'embarcació San José, de marinera amb un patró i en la mateixa empresa de pesca, anomenada Empordà Mar.

Sempre s'ha dedicat al mar, implicant-se en empreses de submarinisme; la Pat és guia del Parc Natural de Cap de Creus i, també, de piragüisme –és coordinadora d'activitats físiques i esports de la naturalesa. «Ja tinc el sentiment del mar arrelat a les venes i és molt profund i agraït», li surt de l'ànima. «Juntament amb el patró, conscienciem sobre el mar, sobretot a escoles de primària i instituts. Fem tallers de biologia i pesca, a més d'espectacles de clown, anant per tots els pobles, de l'Empordà i de la resta de Catalunya», segueix aportant informació. Surt a pescar i, també, treballa de professora d'educació física a l'institut Cendrassos de Figueres, on va començar al mes de gener passat. Per combinar-s'ho amb la pesca, als matins és a l'institut i, quan surt, puja al vaixell. L'any passat, durant el confinament, li quedava algun curs de formació per poder ser marinera pescadora i el va fer en línia a l'Ametlla de Mar. «Vaig buscar una embarcació a prop de casa, he estudiat INEFC (a Lleida) i estava a les llistes d'Educació», va ampliant el seu recorregut. La Pat anima a tothom, sobretot a la gent jove, perquè faci aquests cursos de mariner pescador, ja que són a l'abast de tothom. Aquests cursos surten de l'escola nàutico-pesquera de Catalunya. Assegura que falten moltes dones a l'aigua del Mediterrani i forma part de la junta de dones de la mar de Catalunya.

Llançà, el Port de la Selva, Roses i Cadaqués són els únics ports del cap de Creus que tenen barques d'arts menors. «Al Port de la Selva, es fa la pesca del bonítol i el peix blau, durant tres mesos a l'any, i hi ha moltes anècdotes. He estat embarcada amb molts homes que m'han ajudat moltíssim», confessa.

El fet de sortir al mar amb una barca de pesca i de poder ajudar la gent més jove i les famílies ha sigut la millor experiència que s'emporta fins ara. «Tenim la possibilitat de poder anar a les escoles i als instituts per difondre la nostra tasca i que puguin conèixer les arts menors, els peixos i, també, la flora i fauna del cap de Creus i el Mediterrani», remarca Bros.

Sempre que pugui treballar a prop del mar, Pat Bros ho farà i li agradaria impulsar que la gent jove pogués reprendre aquest ofici ben aviat. Però, també voldria conscienciar les persones perquè cuidin el mar. Des de l'associació de dones de la mar, juntament amb l'associació nàutico-pesquera, vol ser tutora d'alumnes que vulguin provar de dedicar-se a la pesca. «Estaria bé fer una xarxa», manifesta obertament una jove implicada en un territori que li aporta moltes il·lusions i, al mateix temps, enormes satisfaccions mentre s'hi pugui dedicar.