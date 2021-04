Sense rastre del refugi antiaeri de la Guerra Civil, sota l'Era d'en Deseia de Figueres

Durant la Guerra Civil espanyola, Figueres va ser una de les ciutats més bombardejades de Catalunya per l'aviació franquista. Per salvaguardar la població, es van construir nombrosos refugis soterrats per a protegir la població.

Un d'aquests refugis, tal com van documentar el cronista Josep Maria Bernils i Mach i l'historiador David Garcia Algilaga en diversos dels seus treballs, estava situat a l'Era d'en Deseia, l'actual Jardí Enric Morera. L'entrada era davant de la part alta del carrer Olot, a la cruïlla amb el carrer Col·legi.

Aprofitant unes obres de renovació de la canalització en aquest indret, s'han fet unes prospeccions que no han detectat cap accés al refugi, ja que segurament va quedar colgat de terra quan es va construir el mur de contenció del parc. El regidor de Cultura i historiador, Alfons Martínez Puig, explica que "malgrat estar atents per si apareixia, malauradament no ha estat així". A Figueres han reaparegiut diversos d'aquests refugis en el tramnscurs de diverses obres urbanes, com va ser el cas dels de la plaça del Gra, que és visitable, la plaça de l'Estació o la plaça Josep Pla. La feina investigadora de David Garcia Algilaga d'aquests darrers anys ha aportat nova llum a aquesta important capítol de la història de la ciutat.