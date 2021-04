El part natural a casa, un relat íntim de sentiments i d'imatge

La llersenca Maria Fort i la gironina Cybele Buffile s'han unit en un projecte que sorgeix de la inquietud d'acompanyar famílies durant la maternitat. Maria Fort, doula i educadora infantil, aporta «la visió sana i sensible de la maternitat» i Cybele Buffile, fotògrafa, videògrafa i actriu, potencia el record viscut i l'empoderament de la dona a través de la imatge. Han denominat el seu projecte "Sentir Doula+Fotògrafa", i allò que fan és un acompanyament a la mare, emocional i conscient, en el procés de l'embaràs, el part natural a casa i el postpart.



Laia Rubio ha viscut «amb decisió i molta il·lusió» l'experiència de donar a llum la petita Duna a casa seva, acompanyada d'aquelles persones que ella volia que estiguessin al seu costat en aquest moment tan especial. Explica que el naixement del seu fill Alai, que ara té tres anys i mig, es va produir en un entorn «traumàtic», que no volia que es tornés a repetir en aquest segon embaràs: «Va ser a l'hospital, no va ser gaire respectat, em van fer una cesària i el postpart va ser molt dur. Ni tan sols vaig poder tenir el meu fill a sobre meu les seves primeres hores de vida».

Et pot interessar Creix l'interès pel part a casa davant del neguit de la pandèmia.

L'opció del part a casa el va tenir clar des d'un primer moment per al naixement de la Duna, amb l'acompanyament d'Arnau Bertran –el seu marit–, del seu fill Alai i de dues persones més amb les quals va «connectar» tan bon punt les va conèixer. Es tracta de Maria Fort i Cybele Buffile, dues emprenedores, de Llers i Girona, respectivament, que han creat un projecte especialitzat en l'acompanyament en l'embaràs, el part natural i el postpart. Laia Rubio va descobrir el treball d'aquestes dues dones a través de les xarxes socials i hi va contactar el novembre passat, quatre mesos abans de sortir de comptes. La Duna ha nascut el 20 de febrer.

Maria Fort és doula i educadora infantil. Des del 2018 està al costat de mares i dels seus acompanyants quan cal preparar-se per a l'arribada d'un nadó. «Fem que aquesta experiència sigui una cita agradable, empoderant, positiva i càlida. Des d'una visió on l'embaràs, el part i el postpart són processos naturals i segurs», explica la doula llersenca. Segons ella, aquest acompanyament i preparació «dona a la mare la confiança i les eines per viure'ls des de la consciència i informació, reforçant el paper de l'acompanyant i potenciant la confiança amb el propi cos femení i la seva capacitat per donar a llum».





Cybele Buffile comenta que ella és la creadora de records que no s'esborren, que no s'obliden. I que això la fa sentir feliç. «El meu paper com a fotògrafa és el de donar un regal a la família; el de capturar el sentiment que veig a través de la meva càmera i imatges, i oferir un record etern que es pot reviure i al seu torn ho viuran els qui no van ser allà». A través de la fotografia, Cybele Buffile diu que allò que fa és «crear una experiència en el moment i per als anys futurs, a més de fer sentir la mare poderosa, bella i increïblement femenina».

Laia Rubio assegura que la Maria i la Cybele li han donat molt més del que esperava. «He fet dues amigues amb les quals he compartit una experiència magnífica que m'acompanyarà sempre», somriu.