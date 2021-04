El nou contracte de neteja de l'Escala durarà vuit anys

El darrer ple de l'Ajuntament de l'Escala va adjudicar a l'empresa Urbaser SA el contracte del servei de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal per als pròxims vuit anys, amb un cost global de 24.284.408 euros (3.035.551 euros/any) i importants millores previstes.

Amb el nou contracte, s'inclouen substancials millores del servei, amb la renovació de tots els contenidors actuals, així com de la flota de vehicles i un increment de la freqüència de neteja i recollida. A part de renovar els contenidors actuals, també es preveuen 40 noves àrees amb agrupacions de tres contenidors cadascuna per als diferents residus. També s'inclou la implantació de la recollida de fracció orgànica i el contracte preveu incorporar accions que poden representar un augment del 20% del cost (amb què es podria arribar a gairebé els 30 milions). Aquestes es decidiran a partir d'una comissió en la qual estaran representats els diferents grups municipals.

La proposta presentada per Urbaser SA, que ja era l'actual concessionària del servei, inclou també, com a millores afegides, campanyes de sensibilització valorades en gairebé 14.000 euros l'any, així com invertir uns 7.500 euros l'any en la renovació de papereres, entre altres.