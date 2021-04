Navata treballa per recuperar un caixer automàtic al poble

Al poble de Navata, fins fa poc temps, tenien una oficina d'una entitat bancària, així com el seu corresponent caixer automàtic. Amb el tancament de l'oficina, també han eliminat el caixer, segons assegura l'Ajuntament, «sense previ avís». «Creiem que, aquest, és un servei de primera necessitat i, per aquest motiu, estem treballant amb diversos proveïdors per poder instal·lar un caixer al nostre poble com més aviat millor», manifesta l'equip de govern.

L'alcalde de Navata, Jaume Homs, destaca que no havien quedat en aquesta situació des de fa més de quaranta anys, ja que darrerament el municipi havia tingut nombroses entitats bancàries. «Ens estem informant de com ho podem fer, però hem d'arreglar aquest servei», manifesta el batlle d'un municipi que s'ha quedat allunyat d'un servei que van perdent molts altres pobles del seu entorn. Els veïns de Navata, per obtenir diners d'una entitat bancària, han d'anar fins a Figueres, necessàriament. Entre les solucions buscades, hi figura el servei de Correus, que podria fer el trasllat dels diners fins als domicilis de Navata.