Els lectors entrevisten l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, aquest dimecres

La vila de Roses i la seva gent estan a l'expectativa sobre l'evolució de la pandèmia per a poder encaminar una temporada turística que torna a estar plena d'incerteses. Després d'una Setmana Santa positiva, el confinament comarcal ha generat una reculada important per al sector de l'hostaleria i els serveis. L'Ajuntament continua treballant per a fer costat a les empreses locals i ajudar els veïns sense deixar de banda el seu programa de govern d'aquest mandat.

D'aquests i altres temes en podreu parlar, aquest dimecres, a partir de les 12 hores, amb l'alcaldessa de Roses. Montse Mindan es posa a disposició de les lectores i els lectors per a respondre a les seves consultes.

Podeu formular la vostra pregunta obrint aquest enllaç.