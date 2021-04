L'Olivar Gran reclama atenció municipal per evitar «la degradació del barri»

El barri de l'Olivar Gran va ser concebut com un dels pocs espais residencials de la ciutat de Figueres sense grans edificacions en alçada i nombrosos espais verds. Des de la seva creació, ha fet de xarnera de connexió entre els nuclis de les Forques i el Camp dels Enginyers de Vilafant, amb aquesta part de la capital empordanesa que encara té molts reptes urbanístics per resoldre.

L'Associació de Veïns (AV) de l'Olivar Gran fa anys que lluita per a aconseguir que el barri «sigui el màxim d'habitable». La seva presidenta, Mònica Gahete, lamenta que «després de molts intents, no hem aconseguit que l'Ajuntament ens escolti com mereixem, som un barri com qualsevol altre i hem de tenir els mateixos drets i deures. Hem enviat instàncies que no han estat ni contestades, la qual cosa ens sembla una falta de respecte cap a nosaltres».

L'Associació centra les problemàtiques de l'Olivar Gran en diversos fronts. El problema principal, segons el seu punt de vista, és a la plaça Jaume Maurici: «Hi ha un incivisme creixent, patim festes incontrolades, grups de gent que van sempre sense mascareta i locals comercials que s'han convertit en habitatges sense tenir cèdula d'habitabilitat. Tenim bona resposta de la Guàrdia Urbana quan truquem, però considerem que és l'Ajuntament qui ha de resoldre la situació per evitar la degradació del barri i que no s'acabi convertint en un segon Culubret i els veïns de sempre en vulguin marxar».





L'Associació de Veïns vol més actuacions municipals al barri.

També hi ha aspectes que Mònica Gahete considera que serien «fàcils de resoldre, amb bona voluntat. Com és el cas dels desperfectes que hi ha a la vorera de la plaça, hi ha bonys que semblen muntanyes russes i més d'una persona gran hi ha caigut». A més, troben a faltar «més ordre en els aparcaments de la part posterior i que entre l'ACA i l'Ajuntament no es passin la pilota quan ens queixem per la neteja del canal dels regants. És una font d'abocaments i, quan creix la vegetació, hi pots trobar de tot».





Els abocaments al canal dels regants són un mal endèmic.

La vorera lateral de la plaça presenta diversos desperfectes.

Per a l'AV «la llista de millores pendents és molt llarga. Fa anys que esperem que se solucioni l'embut del carrer Víctor Català i estem molt decebuts amb el retard pel pavelló nou, ja que l'espai on ha d'anar s'ha convertit en un pipicà sense control».