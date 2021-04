Entra en servei un punt d'informació ciutadana a Palau-saverdera

L'Ajuntament de Palau-saverdera ha posat en marxa un punt d'atenció ciutadana, que estarà disponible tots els dimecres, de quatre a set de la tarda a l'edifici de la biblioteca.

L'objectiu d'aquest nou servei és oferir informació gratuïta i personalitzada sobre diferents qüestions de l'àmbit personal, com ara: conèixer els drets dels ciutadans i com exercir-los, accés a ajuts econòmics, ajuts per fer tràmits telemàtics i recerca de feina, entre altres.

Aquest servei s'ha posat en marxa a partir d'una proposta de la regidora d'Afers Socials i Famílies, Gladys López, que va veure que podia ser d'utilitat per atendre les dificultats que causa la situació de pandèmia a moltes famílies del municipi.

L'Ajuntament va demanar pressupost a Suara Serveis SCCL, una cooperativa sense ànim de lucre que compta amb 40 anys d'experiència, i serà aquesta l'entitat encarregada de prestar el servei.

No cal cita prèvia per accedir al servei, però per a més informació es pot contactar amb l'Ajuntament (972 552 337) o directament amb Suara Serveis SCCL (infopalau@suara.coop). El cost del servei és de 3.761,55 euros.